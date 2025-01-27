Совет ЕС приостановил безвиз для чиновников и дипломатов Грузии

Совет ЕС 27 января временно приостановил действие части соглашения с Грузией об упрощении визового режима, поэтому дипломатам и должностным лицам для поездок в Евросоюз придется обращаться за визой.
Главные тезисы
- Приостановка безвиза для дипломатов и чиновников Грузии связана с нарушением фундаментальных ценностей ЕС грузинскими властями.
- Принятие законов, противоречащих целям и принципам ЕС, послужило причиной приостановки упрощенного визового режима.
- Евросоюз планирует приостановить безвиз для Грузии, что может повлиять на сотрудничество между сторонами и международные отношения.
- Решение Совета ЕС также связано с жестокими репрессиями со стороны грузинских властей и нарушениями фундаментальных прав грузинского народа.
- Действие Соглашения об упрощении оформления виз будет прекращено для членов официальных делегаций Грузии, представителей власти и дипломатов с дипломатическими паспортами.
Грузия теряет безвиз с ЕС
Фундаментальные права и демократические ценности являются основополагающими принципами интеграции в ЕС. Чиновники, представляющие страну, которая уничтожает эти ценности, не должны извлечь выгоду от более легкого доступа к ЕС, — сказал Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации Польши.
Согласно сообщению, для поездок в страну, которая вновь ввела визовые требования, грузинские дипломаты и официальные лица также не будут иметь преимущества от сокращенного времени подачи документов, более низкой платы за визу и возможности подавать меньшее количество подтверждающих документов.
Отмечается, что решение Совета ЕС является реакцией на принятие в прошлом году Грузией ряда законов, в частности, так называемого закона об иноагентах.
ЕС считает, что эти законодательные инициативы подрывают фундаментальные права грузинского народа, включая свободу выражения мнений, право на частную жизнь, право на участие в общественных делах, а также усиливают стигматизацию и дискриминацию.
Такое решение также является ответом на жестокие репрессии со стороны грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, которые начались после того, как 28 ноября 2024 правительство объявило, что не начнет переговоры с ЕС до 2028 года.
Действие Соглашения об упрощении оформления виз будет прекращено для следующих категорий:
члены официальных делегаций Грузии, которые принимают участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории страны ЕС межправительственными организациями;
члены национального и региональных правительств и парламентов Грузии, Конституционного и Верховного судов Грузии;
владельцы дипломатических паспортов.
Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, и в дальнейшем будут пользоваться безвизовым режимом во время краткосрочных поездок в ЕС.
В ЕС собираются приостановить безвиз для Грузии
Европейская комиссия 20 декабря предложила приостановить действие части Соглашения между ЕС и Грузией об упрощении выдачи виз
Если Совет ЕС примет соответствующее предложение, дипломаты и должностные лица Грузии, а также члены их семей, имеющие дипломатические и служебные паспорта, должны будут получать визы для краткосрочных поездок в ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
В Еврокомиссии добавили, что к грузинским владельцам дипломатических и официальных паспортов также больше не будут применяться упрощение визового режима, такие как сокращение сроков подачи заявок, снижение визовых сборов и требования по представлению меньшего количества подтверждающих документов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-