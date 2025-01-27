Совет ЕС приостановил безвиз для чиновников и дипломатов Грузии
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Совет ЕС приостановил безвиз для чиновников и дипломатов Грузии

ЕС
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Источник:  consilium.europa.eu

Совет ЕС 27 января временно приостановил действие части соглашения с Грузией об упрощении визового режима, поэтому дипломатам и должностным лицам для поездок в Евросоюз придется обращаться за визой.

Главные тезисы

  • Приостановка безвиза для дипломатов и чиновников Грузии связана с нарушением фундаментальных ценностей ЕС грузинскими властями.
  • Принятие законов, противоречащих целям и принципам ЕС, послужило причиной приостановки упрощенного визового режима.
  • Евросоюз планирует приостановить безвиз для Грузии, что может повлиять на сотрудничество между сторонами и международные отношения.
  • Решение Совета ЕС также связано с жестокими репрессиями со стороны грузинских властей и нарушениями фундаментальных прав грузинского народа.
  • Действие Соглашения об упрощении оформления виз будет прекращено для членов официальных делегаций Грузии, представителей власти и дипломатов с дипломатическими паспортами.

Грузия теряет безвиз с ЕС

Фундаментальные права и демократические ценности являются основополагающими принципами интеграции в ЕС. Чиновники, представляющие страну, которая уничтожает эти ценности, не должны извлечь выгоду от более легкого доступа к ЕС, — сказал Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации Польши.

Согласно сообщению, для поездок в страну, которая вновь ввела визовые требования, грузинские дипломаты и официальные лица также не будут иметь преимущества от сокращенного времени подачи документов, более низкой платы за визу и возможности подавать меньшее количество подтверждающих документов.

Отмечается, что решение Совета ЕС является реакцией на принятие в прошлом году Грузией ряда законов, в частности, так называемого закона об иноагентах.

ЕС считает, что эти законодательные инициативы подрывают фундаментальные права грузинского народа, включая свободу выражения мнений, право на частную жизнь, право на участие в общественных делах, а также усиливают стигматизацию и дискриминацию.

Действия грузинских властей нарушили фундаментальные принципы, на которых было заключено соглашение об упрощении, и противоречат интересам ЕС и его государств-членов, добавили в пресс-службе Совета ЕС.

Такое решение также является ответом на жестокие репрессии со стороны грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, которые начались после того, как 28 ноября 2024 правительство объявило, что не начнет переговоры с ЕС до 2028 года.

Действие Соглашения об упрощении оформления виз будет прекращено для следующих категорий:

  • члены официальных делегаций Грузии, которые принимают участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории страны ЕС межправительственными организациями;

  • члены национального и региональных правительств и парламентов Грузии, Конституционного и Верховного судов Грузии;

  • владельцы дипломатических паспортов.

Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, и в дальнейшем будут пользоваться безвизовым режимом во время краткосрочных поездок в ЕС.

В ЕС собираются приостановить безвиз для Грузии

Европейская комиссия 20 декабря предложила приостановить действие части Соглашения между ЕС и Грузией об упрощении выдачи виз

Если Совет ЕС примет соответствующее предложение, дипломаты и должностные лица Грузии, а также члены их семей, имеющие дипломатические и служебные паспорта, должны будут получать визы для краткосрочных поездок в ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

В Еврокомиссии добавили, что к грузинским владельцам дипломатических и официальных паспортов также больше не будут применяться упрощение визового режима, такие как сокращение сроков подачи заявок, снижение визовых сборов и требования по представлению меньшего количества подтверждающих документов.

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