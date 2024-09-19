В ЕС рассматривают возможность приостановить действие безвиза для Грузии
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС рассматривают возможность приостановить действие безвиза для Грузии

ЕС
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Источник:  Politico

Европейский Союз готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии в ответ на антидемократические действия грузинских властей и его антизападную риторику.

Главные тезисы

  • Европейский Союз готов приостановить безвизовый режим для Грузии из-за антидемократических действий и антизападной риторики властей.
  • Парламент Грузии принял законы, критикуемые ЕС, что может привести к приостановке евроинтеграции страны.
  • Грузия уже сейчас отвечает условиям, по которым Брюссель получает право лишить ее граждан доступа к безвизовым путешествиям.

В ЕС могут закрыть безвиз для Грузии

Представитель исполнительного органа ЕС подтвердил, что в случае, если партия власти "Грузинская мечта" продолжит свой авторитарный курс, возможны все варианты реагирования, "включая потенциальную временную приостановку схемы либерализации визового режима".

В рамках диалога о либерализации визового режима между ЕС и Грузией и соответствующего Плана действий от Грузии требовалось достичь конкретных показателей, в частности, обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации.

Собеседник Politico отметил, что в случае развития "событий, представляющих риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также в случае дальнейшего упадка демократии в Грузии", будет сделана соответствующая оценка.

Согласно условиям соглашения о безвизовом режиме, заключенном в 2017 году, граждане Грузии могут посещать страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, до шести месяцев в году без виз.

Подтверждение того, что Брюссель рассматривает такие меры, появилось после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на этой неделе заявил, что любые изменения в визовом соглашении будут "дешевым шантажом".

Они пытаются заявить людям, что если грузинское общество не вернет к власти кровавый режим, "Единое национальное движение", то в этом случае общество накажут — вот такой месседж… Это какой-то дешевый шантаж, и грузинское общество ответит на этот шантаж 26 октября.

Как Грузию могут лишить безвиза

После принятия парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", сравнивающегося с российским законом об "иноагентах", саммит ЕС заявил, что это фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении законодательный пакет о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как "законы против ЛГБТ-пропаганды", критикуемый в ЕС и Совете Европы. Уважение меньшинств является одним из критериев Плана действий визовой либерализации.

Грузия уже сейчас отвечает условиям, по которым Брюссель получает право лишить ее граждан доступа к безвизовым путешествиям.

Принятый в 2018 году механизм приостановления безвиза, в частности, позволяет применять такое наказание для "стран, которые перестали отвечать отдельным требованиям, предъявляемым для предоставления визовой либерализации".

Такое решение активируется Еврокомиссией автоматически в случае, если "простое большинство государств-членов уведомит комиссию" о нарушениях со стороны Грузии. План действий визовой либерализации, выполненный Грузией для получения безвиза, требовал от нее соответствия ряду критериев относительно функционирования демократии и уважения прав человека, которым сейчас Тбилиси не отвечает.

Законодательство ЕС предусматривает процедуру временной остановки визовой либерализации (на срок от 9 до 27 месяцев), после чего государство-нарушитель может лишить безвиза на постоянной основе.

До сих пор прецедентов активации Евросоюзом нового механизма приостановки безвиза не было.

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.

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