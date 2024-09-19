Європейський Союз готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії у відповідь на антидемократичні дії грузинської влади та її антизахідну риторику.

В ЄС можуть закрити безвіз для Грузії

Представник виконавчого органу ЄС підтвердив, що в разі, якщо партія влади "Грузинська мрія" продовжить свій авторитарний курс, можливі всі варіанти реагування, "включно з потенційним тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму".

У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного Плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації.

Співрозмовник Politico зазначив, що в разі розвитку "подій, що становлять ризик для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого занепаду демократії в Грузії", буде зроблена відповідна оцінка.

Згідно з умовами угоди про безвізовий режим, укладеної у 2017 році, громадяни Грузії можуть відвідувати країни ЄС, що входять до Шенгенської зони, до шести місяців на рік без віз.

Підтвердження того, що Брюссель розглядає такі заходи, з'явилося після того, як прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе цього тижня заявив, що будь-які зміни до візової угоди будуть "дешевим шантажем".

Вони намагаються заявити людям, що якщо грузинське суспільство не поверне до влади кривавий режим, "Єдиний національний рух", то у цьому разі суспільство покарають — ось такий меседж… Це якийсь дешевий шантаж, і грузинське суспільство відповість на цей шантаж 26 жовтня. Поширити

Як Грузію можуть позбавити безвізу

Після ухвалення парламентом Грузії скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів", саміт ЄС заявив, що це фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

17 вересня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", відомий як "закони проти ЛГБТ-пропаганди", який критикували в ЄС і Раді Європи. Зазначимо, повага до меншин є одним з критеріїв Плану дій візової лібералізації.

Грузія вже зараз відповідає умовам, за яких Брюссель отримує право позбавити її громадян доступу до безвізових подорожей.

Ухвалений у 2018 році механізм призупинення безвізу, серед іншого, дозволяє застосовувати таке покарання для "країн, які перестали відповідати окремим вимогам, що висувалися для надання візової лібералізації".

Таке рішення активується Єврокомісією автоматично у разі, якщо "проста більшість держав-членів повідомить комісію" про порушення з боку Грузії. План дій візової лібералізації, який Грузія виконала для отримання безвізу, вимагав від неї відповідності низці критеріїв щодо функціонування демократії та поваги до прав людини, яким зараз Тбілісі не відповідає. Поширити

Законодавство ЄС передбачає процедуру тимчасової зупинки візової лібералізації (на строк від 9 до 27 місяців), після чого державу-порушницю можуть позбавити безвізу на постійній основі.

Досі прецедентів активації Євросоюзом нового механізму призупинення безвізу не було.

Влада у Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.