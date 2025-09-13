"Поставляют компоненты для ракет РФ". Зеленский предложил ввести жесткие санкции против компаний-нарушительниц

Украина предлагает ввести санкции против компаний, продолжающих поставлять детали в Россию. Эти компоненты используются для производства ракет.
Главные тезисы
- Украина инициировала введение санкций против компаний-нарушителей, поставляющих компоненты для ракет в Россию.
- Владимир Зеленский выступает за прекращение сотрудничества с частными компаниями, поставляющими детали для ракетостроения в РФ.
- Необходимость остановить поставки компонентов для ракет в Россию подчеркнута как важная инициатива в обеспечении безопасности и сдерживании военного потенциала России.
Зеленский предложил ввести жесткие санкции против компаний-нарушительниц торговли с РФ
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.
Глава государства отметил, что вопрос о санкциях касается не только президента США Дональда Трампа, но и стран Европы.
Как пояснил Зеленский, россияне получают детали для своих ракет в других странах.
По его мнению, нет никакого решения, кроме того чтобы налагать санкции на частные компании любого государства, которые должны остановить поставки составляющих ракет в Россию.
Надо это сделать, и тогда через какой-то срок Россия не сможет строить столько ракет в сутки. Если мы говорим о заводах, которые строят дроны, артиллерию, вертолеты и т.д. Страны снабжают станки и не только Китай. Другие азиатские страны, европейские, поставлявшие до войны, но станки стоят. Я просто не хочу советовать как компании Siemens, например, остановить их станки.
