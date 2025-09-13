"Поставляют компоненты для ракет РФ". Зеленский предложил ввести жесткие санкции против компаний-нарушительниц
Категория
Экономика
Дата публикации

"Поставляют компоненты для ракет РФ". Зеленский предложил ввести жесткие санкции против компаний-нарушительниц

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Украина предлагает ввести санкции против компаний, продолжающих поставлять детали в Россию. Эти компоненты используются для производства ракет.

Главные тезисы

  • Украина инициировала введение санкций против компаний-нарушителей, поставляющих компоненты для ракет в Россию.
  • Владимир Зеленский выступает за прекращение сотрудничества с частными компаниями, поставляющими детали для ракетостроения в РФ.
  • Необходимость остановить поставки компонентов для ракет в Россию подчеркнута как важная инициатива в обеспечении безопасности и сдерживании военного потенциала России.

Зеленский предложил ввести жесткие санкции против компаний-нарушительниц торговли с РФ

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Глава государства отметил, что вопрос о санкциях касается не только президента США Дональда Трампа, но и стран Европы.

Если Россия получает детали ракет, мы можем даже не ставить вопрос, что нужно нам, если Россия получает постоянно детали для своих ракет от разных компаний. Безусловно, это не на государственном уровне, лидеры Америки, Европы против этого, но есть частный рынок. Увеличивают ракетостроение в России.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как пояснил Зеленский, россияне получают детали для своих ракет в других странах.

По его мнению, нет никакого решения, кроме того чтобы налагать санкции на частные компании любого государства, которые должны остановить поставки составляющих ракет в Россию.

Надо это сделать, и тогда через какой-то срок Россия не сможет строить столько ракет в сутки. Если мы говорим о заводах, которые строят дроны, артиллерию, вертолеты и т.д. Страны снабжают станки и не только Китай. Другие азиатские страны, европейские, поставлявшие до войны, но станки стоят. Я просто не хочу советовать как компании Siemens, например, остановить их станки.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США сняли санкции с беларусской авиакомпании и обещают вернуть посла в Минск
США
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Совет ЕС продлил на полгода санкции против России
Совет ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США вводят санкции против ключевых союзников России
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?