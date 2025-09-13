"Поставляют компоненты для ракет РФ". Зеленский предложил ввести жесткие санкции против компаний-нарушительниц

Украина предлагает ввести санкции против компаний, продолжающих поставлять детали в Россию. Эти компоненты используются для производства ракет.

Зеленский предложил ввести жесткие санкции против компаний-нарушительниц торговли с РФ

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Глава государства отметил, что вопрос о санкциях касается не только президента США Дональда Трампа, но и стран Европы.

Если Россия получает детали ракет, мы можем даже не ставить вопрос, что нужно нам, если Россия получает постоянно детали для своих ракет от разных компаний. Безусловно, это не на государственном уровне, лидеры Америки, Европы против этого, но есть частный рынок. Увеличивают ракетостроение в России. Владимир Зеленский Президент Украины

Как пояснил Зеленский, россияне получают детали для своих ракет в других странах.

По его мнению, нет никакого решения, кроме того чтобы налагать санкции на частные компании любого государства, которые должны остановить поставки составляющих ракет в Россию.