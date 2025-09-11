Соединенные Штаты в ближайшее время снимут санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа" и планируют вернуть посольство США в Минск.

США начали "дружить" с Беларусью

Да, соответствующие заявления сделал представитель президента США Джон Коул.

Это решение (о снятии санкций — ред.) было принято президентом, сказавшим: "Сделайте это немедленно". Решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, привлеченными к этой работе. Поделиться

Он также добавил, что снятие санкций с авиакомпании "Белавиа" — это только начало.

Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство (США — ред.) вернулось. Я знаю, что он вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим, — добавил представитель президента США на встрече с беларусским диктатором Александром Лукашенко.

Отметим, что 28 февраля 2022 года Государственный департамент США издал приказ об отъезде госслужащих США и прекращении деятельности посольства в Минске из-за вторжения России в Украину.

В августе 2024 года США включили "Белавиа" в список санкций. Еще раньше, в июне, Министерство торговли США продлило по авиакомпании экспортные ограничения сроком на 180 дней. Поделиться

Белорусская авиакомпания находится под санкциями Евросоюза. Страны ЕС ввели санкции в отношении Belavia в 2021 году.