США сняли санкции с беларусской авиакомпании и обещают вернуть посла в Минск

Соединенные Штаты в ближайшее время снимут санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа" и планируют вернуть посольство США в Минск.
Главные тезисы
- США приняли решение о снятии санкций с белорусской авиакомпании “Белавиа”.
- Планируется возвращение посольства США в Минск в ближайшем будущем.
- Это решение принято с поддержкой соответствующих ведомств и объявлено представителем президента США.
США начали "дружить" с Беларусью
Да, соответствующие заявления сделал представитель президента США Джон Коул.
Он также добавил, что снятие санкций с авиакомпании "Белавиа" — это только начало.
Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство (США — ред.) вернулось. Я знаю, что он вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим, — добавил представитель президента США на встрече с беларусским диктатором Александром Лукашенко.
Отметим, что 28 февраля 2022 года Государственный департамент США издал приказ об отъезде госслужащих США и прекращении деятельности посольства в Минске из-за вторжения России в Украину.
Белорусская авиакомпания находится под санкциями Евросоюза. Страны ЕС ввели санкции в отношении Belavia в 2021 году.
Случилось это на фоне миграционного кризиса на границе с Евросоюзом, а также после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения об угрозе минирования. В прошлом году суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск авиакомпании "Белавиа", требовавшей снятие европейских санкций.
