Беларусь активно строит ракетную инфраструктуру — чем это угрожает Украине

Власти Беларуси за последние годы модернизировали ряд своих военных аэродромов, в том числе и те, из которых Россия атаковала Украину в 2022 году, а также развивает ракетную инфраструктуру на территории страны.

Беларусь готовится принимать российские ракеты "Орешник"

Проект Схемы (Радио Свобода) совместно с журналистами белорусской службы Радио Свобода и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress проанализировал снимки, сделанные спутником Planet Labs над территорией Беларуси

В рамках этого сотрудничества журналисты создали карту военных объектов Беларуси, в которую вошли как полностью новые, так и модернизированные старые военные базы и полигоны, которые, в частности, будут использоваться в ходе совместных с Россией учений "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября.

Журналисты среди прочего заметили изменения на аэродроме "Лунинец", расположенном более чем в 50 км от границы с Украиной. В 2022 году этот аэропорт стал местом базирования более двух десятков российских истребителей Су-25, бомбардировщиков Су-34 и вертолетов, атаковавших Украину в первые дни великой войны.

Как видно из спутниковых снимков, на аэродроме в 2022-2024 годах восстановили казармы, модернизировали старые ангары и построили новые, построили склады горючего и фортификационные сооружения, установили многочисленные системы ПВО и ракетные комплексы.

Расследование "Схем"

В 2023 году аэродром стал постоянным местом дислокации нового белорусского подразделения противовоздушной обороны — 56-го зенитно-ракетного полка.

Модернизировали и другие аэродромы. Хотя и не столь масштабно как "Лунинец". В частности, на аэродромах "Лида" (Гродненская область), "Барановичи" (Берестейская область), "Зябровка" (Гомельская область) и "Мачулищи" (Минская область) построили ангары для истребителей, отремонтировали взлетные полосы, модернизировали радиолокационные системы, а также горюче-смазочных материалов.

В 2022 году эти аэродромы также активно использовала российская армия. В частности, аэродром "Зябровка" стал одной из главных баз в Беларуси для российских ударных вертолетов, атаковавших Украину в начале полномасштабного вторжения.

Также Беларусь развивает свою ракетную инфраструктуру.

Речь идет о двух воинских частях близ города Осиповичи, расположенном в центральной части Беларуси, одной из которых является 465-я ракетная бригада.

Как видно из спутниковых снимков, с начала 2023 года там начались масштабные строительные работы, которые продолжаются до сих пор.

По данным белорусской службы "Радио Свобода", в течение 2 лет на территории этой части разместили несколько ракетных комплексов "Искандер-М". И, вероятно, для них построили три новых ангара, которые видны со спутника.

Расследование "Схем"

Также на территории построили склады для хранения военной техники и боеприпасов, реконструировали казармы и административные здания и построили спортивный комплекс.

В конце лета 2024-го спутник зафиксировал, что от базы 465-й ракетной бригады начали прокладывать отдельный железнодорожный путь в соседнюю 1405-ю артиллерийскую базу боеприпасов, которую называют одним из возможных мест хранения российского ядерного оружия.

Кроме того, журналисты сообщили, что в Беларуси взялись строить новые военные базы — один из таких объектов вблизи Минска может иметь стратегическое значение для России в войне против Украины, ведь, по мнению экспертов, именно там могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".