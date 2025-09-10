Білорусь активно розбудовує ракетну інфраструктуру — чим це загрожує Україні

Влада Білорусі за останні роки модернізувала низку своїх військових аеродромів, зокрема, і ті, з яких Росія атакувала Україну у 2022 році, а також розбудовує ракетну інфраструктуру на території країни.

Білорусь готується приймати російські ракети “Орєшнік”

Проєкт "Схеми" (Радіо Свобода) спільно з журналістами білоруської служби Радіо Свобода та естонськими виданнями Delfi Estonia і Eesti Ekspress проаналізував знімки, зроблені супутником Planet Labs над територією Білорусі

У межах цієї співпраці журналісти створили мапу військових об’єктів Білорусі, до якої увійшли як повністю нові, так і модернізовані старі військові бази та полігони, які, зокрема, будуть використовуватись під час спільних з Росією навчань "Захід-2025", що пройдуть з 12 по 16 вересня.

Журналісти серед іншого помітили зміни на аеродромі "Лунинець", що розташований у понад 50 км від кордону з Україною. У 2022 році це летовище стало місцем базування понад два десятки російських винищувачів Су-25, бомбардувальників Су-34 та гелікоптерів, які атакували Україну в перші дні великої війни.

Як видно з супутникових знімків, на аеродромі у 2022-2024 роках відновили казарми, модернізували старі ангари та звели нові, побудували склади пального та фортифікаційні споруди, встановили численні системи ППО та ракетні комплекси.

Розслідування “Схем”

Зазначається, що у 2023 році аеродром став постійним місцем дислокації нового білоруського підрозділу протиповітряної оборони — 56-го зенітно-ракетного полку.

Модернізували й інші летовища. Хоч і не так масштабно як "Лунинець". Зокрема, на аеродромах "Ліда" (Гродненська область), "Барановичі" (Берестейська область), "Зябровка" (Гомельська область) та "Мачулищі" (Мінська область) побудували ангари для винищувачів, відремонтували злітні смуги, модернізували радіолокаційні системи, а також розгорнули додаткові фортифікації, особливо в зонах зберігання паливно-мастильних матеріалів.

У 2022-му ці аеродроми також активно використовувала російська армія. Зокрема, летовище "Зябровка" стало однією з головних баз у Білорусі для російських ударних гелікоптерів, які атакували Україну на початку повномасштабного вторгнення.

Також Білорусь розбудовує свою ракетну інфраструктуру.

Йдеться про дві військові частини поблизу міста Осиповичі, що у центральній частині Білорусі, одною з яких є 465-та ракетна бригада.

Як видно з супутникових знімків, з початку 2023-го року там розпочалися масштабні будівельні роботи, які тривають і досі. Поширити

За даними білоруської служби "Радіо Свобода", упродовж 2 років на території цієї частини розмістили декілька ракетних комплексів "Іскандер-М". І, ймовірно, для них побудували три нових ангари, які видно з супутника.

Розслідування “Схем”

Також на території звели склади для зберігання військової техніки та боєприпасів, реконструювали казарми та адміністративні будівлі і розбудували спортивний комплекс.

Наприкінці літа 2024-го року супутник зафіксував, що від бази 465-ї ракетної бригади почали прокладати окрему залізничну колію до сусідньої 1405-тої артилерійської бази боєприпасів, яку називають одним з можливих місць зберігання російської ядерної зброї.

Крім того, журналісти повідомили, що у Білорусі взялися будувати нові військові бази — один з таких об’єктів поблизу Мінська може мати стратегічне значення для Росії у війні проти України, адже, на думку експертів, саме там можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік".