США зняли санкції з білоруської авіакомпанії та обіцяють повернути посла у Мінськ
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії та обіцяють повернути посла у Мінськ

Джерело:  online.ua

Сполучені Штати найближчим часом знімуть санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа" та планують повернути посольство США до Мінська.

Головні тези:

  • США знімають санкції з авіакомпанії “Белавіа” та планують повернути посольство у Мінськ.
  • Постанова про зняття санкцій ухвалена президентом і реалізована за підтримки відповідних відомств.
  • Очікується повернення посольства США до Білорусі у найближчому майбутньому.

США почали “дружити” з Білоруссю

Так, відповідні заяви зробив представник президента США Джон Коул.

Це рішення (про зняття санкцій — ред.) було ухвалене президентом, який сказав: "Зробіть це негайно". Наразі рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами та відомствами, залученими до цієї роботи.

Він також додав, що зняття санкцій з авіакомпанії "Белавіа" — це тільки початок.

Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство (США — ред.) повернулося. Я знаю, що воно повернеться. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми працюватимемо над цим, — додав представник президента США на зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Зазначимо, що 28 лютого 2022 року Державний департамент США видав наказ про від'їзд держслужбовців США та припинення діяльності посольства в Мінську через вторгнення Росії в Україну.

У серпні 2024 року США включили "Белавіа" до списку санкцій. Ще раніше, у червні, Міністерство торгівлі США продовжило щодо авіакомпанії експортні обмеження терміном на 180 днів.

Білоруська авіакомпанія також перебуває під санкціями Євросоюзу. Країни ЄС запровадили санкції щодо Belavia у 2021 році.

Сталося це на тлі міграційної кризи на кордоні з Євросоюзом, а також після вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair через повідомлення про загрозу мінування. Минулого року суд загальної юрисдикції Євросоюзу відхилив позов авіакомпанії "Белавіа", яка вимагала зняття європейських санкцій.

