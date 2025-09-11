США зняли санкції з білоруської авіакомпанії та обіцяють повернути посла у Мінськ

Сполучені Штати найближчим часом знімуть санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа" та планують повернути посольство США до Мінська.
Головні тези:
- США знімають санкції з авіакомпанії “Белавіа” та планують повернути посольство у Мінськ.
- Постанова про зняття санкцій ухвалена президентом і реалізована за підтримки відповідних відомств.
- Очікується повернення посольства США до Білорусі у найближчому майбутньому.
США почали “дружити” з Білоруссю
Так, відповідні заяви зробив представник президента США Джон Коул.
Він також додав, що зняття санкцій з авіакомпанії "Белавіа" — це тільки початок.
Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство (США — ред.) повернулося. Я знаю, що воно повернеться. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми працюватимемо над цим, — додав представник президента США на зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Зазначимо, що 28 лютого 2022 року Державний департамент США видав наказ про від'їзд держслужбовців США та припинення діяльності посольства в Мінську через вторгнення Росії в Україну.
Білоруська авіакомпанія також перебуває під санкціями Євросоюзу. Країни ЄС запровадили санкції щодо Belavia у 2021 році.
Сталося це на тлі міграційної кризи на кордоні з Євросоюзом, а також після вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair через повідомлення про загрозу мінування. Минулого року суд загальної юрисдикції Євросоюзу відхилив позов авіакомпанії "Белавіа", яка вимагала зняття європейських санкцій.
