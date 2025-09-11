Сполучені Штати найближчим часом знімуть санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа" та планують повернути посольство США до Мінська.

США почали “дружити” з Білоруссю

Так, відповідні заяви зробив представник президента США Джон Коул.

Це рішення (про зняття санкцій — ред.) було ухвалене президентом, який сказав: "Зробіть це негайно". Наразі рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами та відомствами, залученими до цієї роботи. Поширити

Він також додав, що зняття санкцій з авіакомпанії "Белавіа" — це тільки початок.

Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство (США — ред.) повернулося. Я знаю, що воно повернеться. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми працюватимемо над цим, — додав представник президента США на зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Зазначимо, що 28 лютого 2022 року Державний департамент США видав наказ про від'їзд держслужбовців США та припинення діяльності посольства в Мінську через вторгнення Росії в Україну.

У серпні 2024 року США включили "Белавіа" до списку санкцій. Ще раніше, у червні, Міністерство торгівлі США продовжило щодо авіакомпанії експортні обмеження терміном на 180 днів. Поширити

Білоруська авіакомпанія також перебуває під санкціями Євросоюзу. Країни ЄС запровадили санкції щодо Belavia у 2021 році.