ЗСУ повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми — Зеленський
Україна
ЗСУ повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми — Зеленський

Українські війська повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Ворог зазнав великих втрат.

Головні тези:

  • Українські війська успішно зірвали російську наступальну операцію на Сумщині, призводячи до великих втрат у ворога.
  • Президент Зеленський обговорив стратегічні питання з постачання систем ППО та ракет для ЗСУ, підкресливши необхідність надійного захисту критичної інфраструктури.
  • Збройні сили України активно протидіють російській штурмовій активності не лише на Сумщині, а й на Донеччині та Запоріжжі.

Росія втратила можливості наступу на Сумщині — Зеленський

Як розповів Президент України Володимир Зеленський, сьогодні він провів дуже змістовну Ставку верховного головнокомандувача. Обговорили постачання систем ППО та ракет до них, потреби ЗСУ та наявні ресурси захисту.

Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати — у всіх власна частина відповідальності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, є хороші показники у виробництві дронів-перехоплювачів. Водночас важливо нарощувати підготовку операторів.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на ключових напрямках фронту.

Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.

Він додав, що ЗСУ також продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.

Обговорили наші потреби у зброї — наше українське виробництво, закупівлі, допомогу партнерів. Забезпечуємо силу для нашої армії.

