ВСУ полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы — Зеленский

Украинские войска полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы. Враг понес большие потери.
Главные тезисы
- Украинские войска полностью остановили наступательную операцию российских войск на Сумщине, нанеся врагу значительные потери.
- Президент Зеленский подчеркнул необходимость защиты критической инфраструктуры и обсудил стратегические вопросы по поставкам систем ПВО и ракет для ВСУ.
- Российская группировка потеряла наступательные возможности на Сумском направлении после активного противодействия украинских военных.
Россия потеряла возможности наступления на Сумщине — Зеленский
Как рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня он провел очень содержательную ставку верховного главнокомандующего. Обсудили поставки систем ПВО и ракет к ним, потребности ВСУ и ресурсы защиты.
По его словам, есть хорошие показатели в производстве дронов-перехватчиков. В то же время важно наращивать подготовку операторов.
Главком ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на ключевых направлениях фронта.
Он добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожье.
Обсудили наши потребности в оружии — наше украинское производство, закупки, помощь партнеров. Обеспечиваем силу для нашей армии.
