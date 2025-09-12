ВСУ полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы — Зеленский

Россия потеряла возможности наступления на Сумщине — Зеленский

Как рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня он провел очень содержательную ставку верховного главнокомандующего. Обсудили поставки систем ПВО и ракет к ним, потребности ВСУ и ресурсы защиты.

Определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативной поставки, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры. Военные, чиновники, дипломаты — у всех собственная часть ответственности. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, есть хорошие показатели в производстве дронов-перехватчиков. В то же время важно наращивать подготовку операторов.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на ключевых направлениях фронта.

Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодняшний день можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничные Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь. Поделиться

Он добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожье.