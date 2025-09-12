ВСУ полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Украинские войска полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы. Враг понес большие потери.

Главные тезисы

  • Украинские войска полностью остановили наступательную операцию российских войск на Сумщине, нанеся врагу значительные потери.
  • Президент Зеленский подчеркнул необходимость защиты критической инфраструктуры и обсудил стратегические вопросы по поставкам систем ПВО и ракет для ВСУ.
  • Российская группировка потеряла наступательные возможности на Сумском направлении после активного противодействия украинских военных.

Россия потеряла возможности наступления на Сумщине — Зеленский

Как рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня он провел очень содержательную ставку верховного главнокомандующего. Обсудили поставки систем ПВО и ракет к ним, потребности ВСУ и ресурсы защиты.

Определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативной поставки, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры. Военные, чиновники, дипломаты — у всех собственная часть ответственности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, есть хорошие показатели в производстве дронов-перехватчиков. В то же время важно наращивать подготовку операторов.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на ключевых направлениях фронта.

Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодняшний день можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничные Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь.

Он добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожье.

Обсудили наши потребности в оружии — наше украинское производство, закупки, помощь партнеров. Обеспечиваем силу для нашей армии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский встретился со Стуббом в Киеве — о чем говорили
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Нормально жить просто невозможно". Зеленский высказался о ситуации в Донецке
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Сикорский договаривались о противодействии Украины и Польши дронам РФ
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?