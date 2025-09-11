Зеленский встретился со Стуббом в Киеве — о чем говорили
Зеленский встретился со Стуббом в Киеве — о чем говорили

10 сентября в Киев приехал Президент Финляндии Александр Стубб, встретившийся с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности в регионе и потенциальные угрозы со стороны России.
  • Стороны выразили признательность за поддержку введения санкций против России и участие в международных инициативах в поддержке Украины.
  • Владимир Зеленский подчеркнул важность сильных мер со стороны Европы для ограничения российской агрессивной политики и ограничения потенциала воинственности России.

Зеленский и Стубб встретились в Киеве

Зеленский заявил, что рад приветствовать в Украине Президента Финляндии Александра Стубба — друга нашего государства, человека, который так много делает, чтобы поддержать нас, чтобы остановить войну и надежно обеспечить безопасность.

Сегодня говорили предметно по многим направлениям. Уделили много внимания тому нападению, которое вчера россияне совершили против Польши. Все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через территории Украины и Беларуси был продуман и точно не случайно. Россия, к сожалению, имеет возможность продолжать и расширять свою агрессию.

Зеленский отметил, что нужны сильные шаги, и не только от Европы, сильное давление, которое реально ограничит потенциал российской воинственности.

Благодарен Финляндии за поддержку всей санкционной работы. Ожидаем 19 пакет санкций Евросоюза. Благодарен и за поддержку нашего движения в Евросоюз и открытие кластеров.

Также Зеленский поблагодарил Финляндию за участие в Коалиции укрытий.

Это то, что помогает нам не только на уровне государств, но и на уровне наших общин. Важно активизировать работу и именно таких наших коалиций, все сотрудничество, которое помогает стране, общинам, каждому человеку.

