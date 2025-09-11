Зеленский встретился со Стуббом в Киеве — о чем говорили

10 сентября в Киев приехал Президент Финляндии Александр Стубб, встретившийся с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности в регионе и потенциальные угрозы со стороны России.
- Стороны выразили признательность за поддержку введения санкций против России и участие в международных инициативах в поддержке Украины.
- Владимир Зеленский подчеркнул важность сильных мер со стороны Европы для ограничения российской агрессивной политики и ограничения потенциала воинственности России.
Зеленский и Стубб встретились в Киеве
Зеленский заявил, что рад приветствовать в Украине Президента Финляндии Александра Стубба — друга нашего государства, человека, который так много делает, чтобы поддержать нас, чтобы остановить войну и надежно обеспечить безопасность.
Зеленский отметил, что нужны сильные шаги, и не только от Европы, сильное давление, которое реально ограничит потенциал российской воинственности.
Также Зеленский поблагодарил Финляндию за участие в Коалиции укрытий.
Это то, что помогает нам не только на уровне государств, но и на уровне наших общин. Важно активизировать работу и именно таких наших коалиций, все сотрудничество, которое помогает стране, общинам, каждому человеку.
