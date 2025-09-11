Зеленский встретился со Стуббом в Киеве — о чем говорили

Зеленский и Стубб встретились в Киеве

Зеленский заявил, что рад приветствовать в Украине Президента Финляндии Александра Стубба — друга нашего государства, человека, который так много делает, чтобы поддержать нас, чтобы остановить войну и надежно обеспечить безопасность.

Сегодня говорили предметно по многим направлениям. Уделили много внимания тому нападению, которое вчера россияне совершили против Польши. Все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через территории Украины и Беларуси был продуман и точно не случайно. Россия, к сожалению, имеет возможность продолжать и расширять свою агрессию. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что нужны сильные шаги, и не только от Европы, сильное давление, которое реально ограничит потенциал российской воинственности.

Благодарен Финляндии за поддержку всей санкционной работы. Ожидаем 19 пакет санкций Евросоюза. Благодарен и за поддержку нашего движения в Евросоюз и открытие кластеров.

Также Зеленский поблагодарил Финляндию за участие в Коалиции укрытий.