Переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе.

Ватикан и Европа примут участие в переговорах о мире в Украине

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, отвечая на вопросы медиа во время семинара в Хельсинки.

Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует. Александер Стубб Президент Финляндии

По словам Стубба, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.

По мнению финского лидера, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном установлении мира. Поделиться

19 мая лидеры ФРГ, Финляндии, Франции, Италии и Украины, а также президент Еврокомиссии провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались переговоры последнего с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.