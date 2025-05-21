Война РФ против Украины. Стубб анонсировал "технические" переговоры насчет прекращения огня

Переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе.
Главные тезисы
- Переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине запланированы на следующую неделю во Ватикане.
- Вовлечение Европы в переговоры по установлению мира в Украине свидетельствует о расширении круга посредников в данной ситуации.
- Президент Финляндии выразил оптимистичные прогнозы относительно возможности прекращения войны и установления мира в Украине.
Ватикан и Европа примут участие в переговорах о мире в Украине
Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, отвечая на вопросы медиа во время семинара в Хельсинки.
По словам Стубба, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.
19 мая лидеры ФРГ, Финляндии, Франции, Италии и Украины, а также президент Еврокомиссии провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались переговоры последнего с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.
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