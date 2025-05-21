Война РФ против Украины. Стубб анонсировал "технические" переговоры насчет прекращения огня
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Война РФ против Украины. Стубб анонсировал "технические" переговоры насчет прекращения огня

Стубб
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Источник:  Yle

Переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе.

Главные тезисы

  • Переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине запланированы на следующую неделю во Ватикане.
  • Вовлечение Европы в переговоры по установлению мира в Украине свидетельствует о расширении круга посредников в данной ситуации.
  • Президент Финляндии выразил оптимистичные прогнозы относительно возможности прекращения войны и установления мира в Украине.

Ватикан и Европа примут участие в переговорах о мире в Украине

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, отвечая на вопросы медиа во время семинара в Хельсинки.

Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует.

Александер Стубб

Александер Стубб

Президент Финляндии

По словам Стубба, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.

По мнению финского лидера, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном установлении мира.

19 мая лидеры ФРГ, Финляндии, Франции, Италии и Украины, а также президент Еврокомиссии провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались переговоры последнего с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

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