Переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

Ватикан і Європа візьмуть участь у перемовинах щодо миру в Україні

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, відповідаючи на запитання медіа під час семінару у Гельсінкі.

Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь. Александер Стубб Президент Фінляндії

За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.

На думку фінського лідера, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру. Поширити

19 травня лідери ФРН, Фінляндії, Франції, Італії та України, а також президентка Єврокомісії провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, де обговорювались переговори останнього з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.