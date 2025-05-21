Війна РФ проти України. Стубб анонсував "технічні" перемовини щодо припинення вогню
Категорія
Політика
Дата публікації

Війна РФ проти України. Стубб анонсував "технічні" перемовини щодо припинення вогню

Стубб
Джерело:  Yle

Переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

Головні тези:

  • Переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.
  • Європа залучається до перемовин щодо встановлення миру в Україні, які раніше проводилися виключно США.
  • Президент Фінляндії ділиться оптимістичними прогнозами щодо можливості обговорення припинення війни та встановлення миру.

Ватикан і Європа візьмуть участь у перемовинах щодо миру в Україні

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, відповідаючи на запитання медіа під час семінару у Гельсінкі.

Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь.

Александер Стубб

Александер Стубб

Президент Фінляндії

За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.

На думку фінського лідера, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру.

19 травня лідери ФРН, Фінляндії, Франції, Італії та України, а також президентка Єврокомісії провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, де обговорювались переговори останнього з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.

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