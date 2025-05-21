Війна РФ проти України. Стубб анонсував "технічні" перемовини щодо припинення вогню

Переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.
Головні тези:
- Переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.
- Європа залучається до перемовин щодо встановлення миру в Україні, які раніше проводилися виключно США.
- Президент Фінляндії ділиться оптимістичними прогнозами щодо можливості обговорення припинення війни та встановлення миру.
Ватикан і Європа візьмуть участь у перемовинах щодо миру в Україні
Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, відповідаючи на запитання медіа під час семінару у Гельсінкі.
За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.
19 травня лідери ФРН, Фінляндії, Франції, Італії та України, а також президентка Єврокомісії провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, де обговорювались переговори останнього з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.
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