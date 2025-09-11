Зеленський зустрівся зі Стуббом у Києві — про що говорили

10 вересня до Києва приїхав Президент Фінляндії Олександр Стубб, який зустрівся з очільником української держави Володимиром Зеленським.

Зеленський і Стубб зустрілися у Києві

Зеленський заявив, що радий вітати в Україні Президента Фінляндії Александра Стубба — друга нашої держави, людину, яка так багато робить, щоб підтримати нас, щоб зупинити війну та надійно гарантувати безпеку.

Сьогодні говорили предметно по багатьох напрямах. Приділили багато уваги тому нападу, який учора росіяни здійснили проти Польщі. Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через території України та Білорусі був продуманим і точно не є випадковістю. Росія, на жаль, має можливості продовжувати й розширювати свою агресію. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що потрібні сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, які реально обмежать потенціал російської войовничості.

Вдячний Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи. Очікуємо 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Вдячний і за підтримку нашого руху у Євросоюз і відкриття кластерів. Поширити

Також Зеленський подякував Фінляндії за участь в Коаліції укриттів.