Зеленський зустрівся зі Стуббом у Києві — про що говорили
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський зустрівся зі Стуббом у Києві — про що говорили

Володимир Зеленський
Стубб
Read in English

10 вересня до Києва приїхав Президент Фінляндії Олександр Стубб, який зустрівся з очільником української держави Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Під час зустрічі Володимир Зеленський і Олександр Стубб обговорили питання безпеки в регіоні та потенційні загрози від Росії.
  • Обговорили необхідність сильних заходів з боку Європи для обмеження агресивної політики Росії.
  • Вдячність Фінляндії за підтримку у введенні санкцій проти Росії та участь у міжнародних ініціативах з підтримки України.

Зеленський і Стубб зустрілися у Києві

Зеленський заявив, що радий вітати в Україні Президента Фінляндії Александра Стубба — друга нашої держави, людину, яка так багато робить, щоб підтримати нас, щоб зупинити війну та надійно гарантувати безпеку.

Сьогодні говорили предметно по багатьох напрямах. Приділили багато уваги тому нападу, який учора росіяни здійснили проти Польщі. Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через території України та Білорусі був продуманим і точно не є випадковістю. Росія, на жаль, має можливості продовжувати й розширювати свою агресію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що потрібні сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, які реально обмежать потенціал російської войовничості.

Вдячний Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи. Очікуємо 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Вдячний і за підтримку нашого руху у Євросоюз і відкриття кластерів.

Також Зеленський подякував Фінляндії за участь в Коаліції укриттів.

Це те, що допомагає нам не тільки на рівні держав, але й на рівні наших громад. Важливо активізувати роботу й саме таких наших коаліцій, усю співпрацю, яка допомагає країні, громадам, кожній людині.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Шольц, Стьоре і Стубб негативно відреагували на заяви Трампа щодо Зеленського
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Війна РФ проти України. Стубб анонсував "технічні" перемовини щодо припинення вогню
Стубб
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Стубб повідомив хороші новини
Союзники України змогли досягти прогресу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?