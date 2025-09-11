Зеленський зустрівся зі Стуббом у Києві — про що говорили

10 вересня до Києва приїхав Президент Фінляндії Олександр Стубб, який зустрівся з очільником української держави Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Під час зустрічі Володимир Зеленський і Олександр Стубб обговорили питання безпеки в регіоні та потенційні загрози від Росії.
- Обговорили необхідність сильних заходів з боку Європи для обмеження агресивної політики Росії.
- Вдячність Фінляндії за підтримку у введенні санкцій проти Росії та участь у міжнародних ініціативах з підтримки України.
Зеленський і Стубб зустрілися у Києві
Зеленський заявив, що радий вітати в Україні Президента Фінляндії Александра Стубба — друга нашої держави, людину, яка так багато робить, щоб підтримати нас, щоб зупинити війну та надійно гарантувати безпеку.
Зеленський зазначив, що потрібні сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, які реально обмежать потенціал російської войовничості.
Також Зеленський подякував Фінляндії за участь в Коаліції укриттів.
Це те, що допомагає нам не тільки на рівні держав, але й на рівні наших громад. Важливо активізувати роботу й саме таких наших коаліцій, усю співпрацю, яка допомагає країні, громадам, кожній людині.
