Скільки коштів Україна витрачає на рік війни проти Росії — відповідь Зеленського

Війна проти Росії коштує Україні дуже дорого. Лише один рік протистояння агресору потребує 120 мільярдів доларів.

Ціна війни: Зеленський розкрив вартість боротьби України проти РФ

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мацолою в Києві.

За словами глави держави, Україна наразі має 60 мільярдів доларів, однак це лише половина з тієї суми, яка потрібна на 2026 рік.

Ціна одного року війни сьогодні становить 120 мільярдів доларів: 60 мільярдів — це український бюджет, а ще 60 мільярдів я маю знайти на наступний рік. Володимир Зеленський Президент України

Тому президент наголосив, що головним завданням наразі є завершення війни. Однак якщо цього не вдасться досягти, є план "Б".

План "А" для нас — завершити війну, план "Б" — це 120 мільярдів доларів. І це великий виклик. Поширити

Разом з тим Президент зазначив, що Україні знадобиться менше коштів на відбудову після війни, якщо вдасться досягти припинення вогню та отримати гарантії безпеки.

Раніше голова Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розповідав, що Україна щодня витрачає на війну з Росією близько 172 мільйонів доларів. У гривневому еквіваленті це близько 7 мільярдів. Він наголошував, що це — сума, яку неможливо покрити виключно власними ресурсами.

Міністр оборони України Денис Шмигаль також попереджав, що Україна потребуватиме не менше 120 мільярдів доларів у 2026 році на військові видатки, якщо війна не припиниться. За його словами, якщо Україна витрачатиме менше, ніж Росія, то змушена буде платити територіями та життям людей.