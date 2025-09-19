Уничтожено более 1300 оккупантов РФ — Сырский заявил об успехах ВСУ на Добропольском направлении

Украинские защитники во время операции на Добропольском направлении смогли освободить от окупантов семь населенных пунктов. У врага большие потери.
Сырский отчитался об успехах ВСУ на Добропольском направлении
Генерал отметил, что продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.
По его словам, всего во время операции удалось освободить 160 квадратных километров, еще 171 квадратный километр зачищен от вражеских диверсантов.
При этом враг потерял 817 единиц вооружения и военной техники.
танков — 12;
боевых бронированных машин — 37;
артсистем — 162;
РСЗО — 5;
автотехники — 382;
мотоциклов — 58;
специальной техники — 1;
дронов — 160.
