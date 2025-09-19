Уничтожено более 1300 оккупантов РФ — Сырский заявил об успехах ВСУ на Добропольском направлении

Украинские защитники во время операции на Добропольском направлении смогли освободить от окупантов семь населенных пунктов. У врага большие потери.

Сырский отчитался об успехах ВСУ на Добропольском направлении

Генерал отметил, что продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.

Возобновлен контроль в семи населенных пунктах, зачищен от ДРГ противника — девять. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По его словам, всего во время операции удалось освободить 160 квадратных километров, еще 171 квадратный километр зачищен от вражеских диверсантов.

Сырский рассказал, что потери РФ за это время составляют 2456 человек, среди них безвозвратные — 1322. Также существенно пополнен обменный фонд. Поделиться

При этом враг потерял 817 единиц вооружения и военной техники.