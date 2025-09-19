Уничтожено более 1300 оккупантов РФ — Сырский заявил об успехах ВСУ на Добропольском направлении
Уничтожено более 1300 оккупантов РФ — Сырский заявил об успехах ВСУ на Добропольском направлении

Украинские защитники во время операции на Добропольском направлении смогли освободить от окупантов семь населенных пунктов. У врага большие потери.

Главные тезисы

  • Украинские защитники смогли освободить от оккупантов семь населенных пунктов на Добропольском направлении.
  • Украинские войска продвинулись на расстояние от 3 до 7 километров вглубь обороны противника, уничтожив более 1300 оккупантов РФ.
  • За время операции удалось освободить 160 квадратных километров, а еще 171 квадратный километр зачищен от вражеской деятельности.

Сырский отчитался об успехах ВСУ на Добропольском направлении

Генерал отметил, что продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.

Возобновлен контроль в семи населенных пунктах, зачищен от ДРГ противника — девять.

По его словам, всего во время операции удалось освободить 160 квадратных километров, еще 171 квадратный километр зачищен от вражеских диверсантов.

Сырский рассказал, что потери РФ за это время составляют 2456 человек, среди них безвозвратные — 1322. Также существенно пополнен обменный фонд.

При этом враг потерял 817 единиц вооружения и военной техники.

  • танков — 12;

  • боевых бронированных машин — 37;

  • артсистем — 162;

  • РСЗО — 5;

  • автотехники — 382;

  • мотоциклов — 58;

  • специальной техники — 1;

  • дронов — 160.

