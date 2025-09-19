Знищено понад 1300 окупантів РФ — Сирський заявив про успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку
Знищено понад 1300 окупантів РФ — Сирський заявив про успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Олександр Сирський
Сирський
Українські захисники під час операції на Добропільському напрямку змогли звільнити від окупантів сім населених пунктів. У ворога великі втрати.

Головні тези:

  • Українські захисники успішно звільнили сім населених пунктів в рамках операції на Добропільському напрямку.
  • Головнокомандувач ЗСУ, Олександр Сирський, повідомив про просування українських військ глибше в оборону росіян на відстань від 3 до 7 кілометрів.
  • Під час операції звільнено 160 квадратних кілометрів, зачищено від ворожої діяльності ще 171 квадратний кілометр.

Сирський звітував про успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Генерал зазначив, що просування українських захисників углиб оборони росіян становить від 3 до 7 кілометрів.

Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - дев'ять.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, загалом під час операції вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів, ще 171 квадратний кілометр зачищено від ворожих диверсантів.

Сирський розповів, що втрати РФ за цей час становлять 2456 осіб, серед них безповоротні - 1322. Також суттєво поповнено обмінний фонд.

При цьому ворог втратив 817 одиниць озброєння та військової техніки:

  • танків - 12;

  • бойових броньованих машин - 37;

  • артсистем - 162;

  • РСЗВ - 5;

  • автотехніки - 382;

  • мотоциклів - 58;

  • спеціальної техніки - 1;

  • дронів - 160.

