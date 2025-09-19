Знищено понад 1300 окупантів РФ — Сирський заявив про успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Українські захисники під час операції на Добропільському напрямку змогли звільнити від окупантів сім населених пунктів. У ворога великі втрати.

Сирський звітував про успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Генерал зазначив, що просування українських захисників углиб оборони росіян становить від 3 до 7 кілометрів.

Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - дев'ять. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, загалом під час операції вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів, ще 171 квадратний кілометр зачищено від ворожих диверсантів.

Сирський розповів, що втрати РФ за цей час становлять 2456 осіб, серед них безповоротні - 1322. Також суттєво поповнено обмінний фонд. Поширити

При цьому ворог втратив 817 одиниць озброєння та військової техніки: