Знищено понад 1300 окупантів РФ — Сирський заявив про успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Українські захисники під час операції на Добропільському напрямку змогли звільнити від окупантів сім населених пунктів. У ворога великі втрати.
Головні тези:
- Українські захисники успішно звільнили сім населених пунктів в рамках операції на Добропільському напрямку.
- Головнокомандувач ЗСУ, Олександр Сирський, повідомив про просування українських військ глибше в оборону росіян на відстань від 3 до 7 кілометрів.
- Під час операції звільнено 160 квадратних кілометрів, зачищено від ворожої діяльності ще 171 квадратний кілометр.
Сирський звітував про успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку
Генерал зазначив, що просування українських захисників углиб оборони росіян становить від 3 до 7 кілометрів.
За його словами, загалом під час операції вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів, ще 171 квадратний кілометр зачищено від ворожих диверсантів.
При цьому ворог втратив 817 одиниць озброєння та військової техніки:
танків - 12;
бойових броньованих машин - 37;
артсистем - 162;
РСЗВ - 5;
автотехніки - 382;
мотоциклів - 58;
спеціальної техніки - 1;
дронів - 160.
