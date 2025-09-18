Зеленський розкрив деталі контрнаступальної операції ЗСУ під Добропіллям
Зеленський розкрив деталі контрнаступальної операції ЗСУ під Добропіллям

Під час Добропільської операції українські воїни звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів на Донеччині.

Головні тези:

  • Під час Добропільської операції ЗСУ вже звільнили 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів на Донеччині.
  • Українські воїни взяли в полон практично сотню окупантів, показавши високу ефективність операції.
  • За словами Володимира Зеленського, обмінний фонд значно поповнився, що стало важливим кроком у перемозі над окупантами.

ЗСУ звільнили 160 кв км під Добропіллям

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовими на фронті.

Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також Зеленський заявив про суттєве поповнення обмінного фонду.

Суттєво поповнили наш обмінний фонд — майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями — уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян — убито.

Україна цілком справедливо захищає свої позиції, свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми.

