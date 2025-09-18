Зеленський розкрив деталі контрнаступальної операції ЗСУ під Добропіллям

Під час Добропільської операції українські воїни звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів на Донеччині.
Головні тези:
- Під час Добропільської операції ЗСУ вже звільнили 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів на Донеччині.
- Українські воїни взяли в полон практично сотню окупантів, показавши високу ефективність операції.
- За словами Володимира Зеленського, обмінний фонд значно поповнився, що стало важливим кроком у перемозі над окупантами.
ЗСУ звільнили 160 кв км під Добропіллям
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовими на фронті.
Також Зеленський заявив про суттєве поповнення обмінного фонду.
Україна цілком справедливо захищає свої позиції, свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми.
