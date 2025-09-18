Зеленский раскрыл детали контрнаступательной операции ВСУ под Добропольем

Существенно пополнили наш обменный фонд — почти сотня уже российских пленных, будут еще. Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только на этих неделях — уже более двух с половиной тысяч, из них более 1300 россиян — убиты.