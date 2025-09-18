Зеленский раскрыл детали контрнаступательной операции ВСУ под Добропольем

Во время Добропольской операции украинские воины освободили уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов в Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские воины в рамках Добропольской операции освободили уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов.
- Благодаря высокой эффективности операции ВСУ захватили практически сотню оккупантов.
- Владимир Зеленский подчеркнул важность пополнения обменного фонда в борьбе с оккупантами.
ВСУ освободили 160 кв км под Добропольем
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военными на фронте.
Также Зеленский заявил о существенном пополнении обменного фонда.
Украина полностью справедливо защищает свои позиции, свою землю. Это героическая защита. Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми.
