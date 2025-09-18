Зеленский раскрыл детали контрнаступательной операции ВСУ под Добропольем
Зеленский раскрыл детали контрнаступательной операции ВСУ под Добропольем

Владимир Зеленский
Зеленский
Во время Добропольской операции украинские воины освободили уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов в Донецкой области.

  • Украинские воины в рамках Добропольской операции освободили уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов.
  • Благодаря высокой эффективности операции ВСУ захватили практически сотню оккупантов.
  • Владимир Зеленский подчеркнул важность пополнения обменного фонда в борьбе с оккупантами.

ВСУ освободили 160 кв км под Добропольем

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военными на фронте.

Шаг за шагом воины освобождают нашу землю: с начала операции уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов. Почти сотню оккупантов удалось взять в плен, и только на этих неделях у россиян уже тысячи потерь ранеными и убитыми.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Зеленский заявил о существенном пополнении обменного фонда.

Существенно пополнили наш обменный фонд — почти сотня уже российских пленных, будут еще. Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только на этих неделях — уже более двух с половиной тысяч, из них более 1300 россиян — убиты.

Украина полностью справедливо защищает свои позиции, свою землю. Это героическая защита. Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми.

