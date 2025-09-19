Зеленський заявив про контрнаступальні дії ЗСУ на Донецькому напрямку

Були доповіді військових, головкома. Ми продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля — саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили.