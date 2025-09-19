Зеленський заявив про контрнаступальні дії ЗСУ на Донецькому напрямку

Українська сторона продовжує контрнаступальні дії на Донецькому напрямку у районі Покровська й Добропілля.
Головні тези:
- Зеленський повідомив про продовження українських контрнаступальних дій на Донецькому напрямку в районі Покровська й Добропілля.
- Росіяни зазнали суттєвих втрат внаслідок контрнаступу ЗСУ, що спричинило поповнення обмінного фонду для України.
- Під час вечірнього звернення Зеленський висловив вдячність підрозділам, залученим на Донецькому напрямку, серед них десантно-штурмові бригади та штурмові полки.
Зеленський розкрив особливості українського контрнаступу на Донбасі
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
Зеленський зауважив, що росіяни зазнають суттєвих втрат. Також, за його словами, суттєво поповнено обмінний фонд для України.
Кожен день додає російських полонених.
Зеленський також висловив вдячність усім підрозділам, які залучені на напрямку, серед них: 79-та, 82-га десантно-штурмові бригади, штурмові підрозділи — 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, 14-та бригада Національної гвардії України.
Президент додав, що Сили оборони захищають позиції навколо Купʼянська.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-