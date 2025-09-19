Зеленский заявил о контрнаступательных действиях ВСУ на Донецком направлении

Были доклады военных, главкома. Мы продолжаем контрнаступательные действия в Донецком направлении. Район Покровская, район Доброполья — именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть. Наши военные уничтожают их силы.