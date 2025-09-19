Зеленский заявил о контрнаступательных действиях ВСУ на Донецком направлении
Зеленский заявил о контрнаступательных действиях ВСУ на Донецком направлении

Владимир Зеленский
Зеленский
Украинская сторона продолжает контрнаступательные действия в Донецком направлении в районе Покровска и Доброполья.

Главные тезисы

  • Президент Украины Зеленский заявил о продолжении контрнаступательных действий ВСУ в районе Покровска и Доброполья на Донецком направлении.
  • Россияне понесли существенные потери в результате контрнаступления украинских вооруженных сил.
  • Украинские подразделения, включая десантно-штурмовые бригады и штурмовые полки, активно участвуют в контрнаступлении на Донбассе.

Зеленский раскрыл особенности украинского контрнаступления на Донбассе

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Были доклады военных, главкома. Мы продолжаем контрнаступательные действия в Донецком направлении. Район Покровская, район Доброполья — именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть. Наши военные уничтожают их силы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что россияне несут существенные потери. Также, по его словам, существенно пополнен обменный фонд для Украины.

Каждый день прибавляет российских пленных.

Зеленский также выразил благодарность всем привлеченным на направлении подразделениям, среди них: 79-я, 82-я десантно-штурмовые бригады, штурмовые подразделения — 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки, 14-я бригады.

Президент добавил, что Силы обороны защищают позиции вокруг Купянска.

Благодарю всех бригад. Будут и новые наши дипзабастовки в ответ на то, что делает Россия.

