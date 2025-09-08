Cилы обороны Украины в августе поразили 60 военных целей в России — Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отчитывался о достижениях Сил обороны Украины в августе 2025 года. Так, украинская армия освободила 58 кв. км территории от российских окупантов.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины освободили 58 кв. км территории от российских оккупантов и поразили 60 военных целей в России в августе 2025 года.
- Организационные изменения в Вооруженных Силах способствуют более эффективному управлению войсками и улучшению результативности боевых операций.
- Силы обороны Украины успешно сдерживали противника и осуществляли тактику активной обороны, не допуская реализации намерений российских оккупантов.
Сырский отчитался об успехах ВСУ в августе
Август 2025 г. стал для ВСУ месяцем больших испытаний, но на выходе было немало положительных результатов.
В то же время, август стал месяцем организационных изменений в Вооруженных Силах. Завершается переход на корпусную систему, армейские корпуса приобретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности.
Эта реформа начинает приносить свои результаты. Управление войсками становится более эффективным и результативным.
Теперь противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточение своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз.
В августе противник рассчитывал достичь стратегического преимущества, совершить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации, планировал масштабные наступательные действия в Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако наши войска не допустили реализацию этих намерений. Россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и опрокидывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.
Фактически месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время.
Да, если брать Добропольское направление, где противник создал наступательную группировку, то здесь россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли они 25,5 кв. км. На Покровском направлении их добыча — 5 кв. км, в то время как наши войска возобновили контроль над 26 кв. км.
Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отразили 4 кв. км.
Противник применяет тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами, пытается просачиваться в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боеприкосновений.
В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В августе был восстановлен контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов.
В общей сложности наши дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 тысяч объектов противника. А эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%.
Только за август потери окупантов в живой силе составили 28 790 человек. А с начала 2025 года были ликвидированы и ранены 297 350 российских захватчиков.
