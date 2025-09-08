Cилы обороны Украины в августе поразили 60 военных целей в России — Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отчитывался о достижениях Сил обороны Украины в августе 2025 года. Так, украинская армия освободила 58 кв. км территории от российских окупантов.

Сырский отчитался об успехах ВСУ в августе

Август 2025 г. стал для ВСУ месяцем больших испытаний, но на выходе было немало положительных результатов.

Основные усилия мы сосредоточили на сдерживании противника и нанесении ему максимально возможных потерь. Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее угрожающих направлениях, как Лиманское, Добропольское, Покровское, Новопавловский, и при этом — применить тактику активной обороны, восстанавливать утраченные территории, прикрывать наши города от ударов вражеских ракет и дронов, бить вглубь России. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ, генерал

В то же время, август стал месяцем организационных изменений в Вооруженных Силах. Завершается переход на корпусную систему, армейские корпуса приобретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности.

Эта реформа начинает приносить свои результаты. Управление войсками становится более эффективным и результативным.

Теперь противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточение своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз.

Однако я выражаю глубокую благодарность нашим офицерам, сержантам и особенно солдатам: их профессиональные умения, стойкость, самоотверженность и храбрость ломают планы российских оккупантов.

В августе противник рассчитывал достичь стратегического преимущества, совершить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации, планировал масштабные наступательные действия в Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако наши войска не допустили реализацию этих намерений. Россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и опрокидывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

Фактически месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время.

Да, если брать Добропольское направление, где противник создал наступательную группировку, то здесь россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли они 25,5 кв. км. На Покровском направлении их добыча — 5 кв. км, в то время как наши войска возобновили контроль над 26 кв. км.

Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отразили 4 кв. км.

Противник применяет тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами, пытается просачиваться в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боеприкосновений.

В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В августе был восстановлен контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов.

За этот период нашими средствами Deep Strike поражено 60 целей на территории России. Ослаблены возможности РФ по производству горюче-смазочных материалов для армии, их авиационных средств поражения, ракет и БпЛА, комплексов ПВО, нарушено функционирование транспортной системы.

В общей сложности наши дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 тысяч объектов противника. А эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%.