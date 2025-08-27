"Активно выбиваем вражескую логистику". Сырский назвал количество уничтоженной автотехники армии РФ

Вооруженные силы Украины с начала 2025 уничтожили более 27 тысяч единиц автомобильной техники российской армии.
Главные тезисы
- С начала 2025 года Вооруженные силы Украины уничтожили более 27 тысяч единиц автомобильной техники российской армии.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул постоянную борьбу украинских войск с врагом и активное уничтожение вражеской логистики.
- Каждая уничтоженная единица техники приближает Украину к справедливому миру, по словам Сырского.
Сырский назвал количество уничтоженной в 2025 году автотехники армии РФ
Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, обнародовав видео боевой работы украинских подразделений, передает Укринформ.
Он подчеркнул, что Силы обороны Украины 24/7 продолжают уничтожать врага.
Каждый обезвреженный кафир, каждая сожженная единица техники — очередной шаг к справедливому миру для Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-