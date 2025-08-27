"Активно выбиваем вражескую логистику". Сырский назвал количество уничтоженной автотехники армии РФ
Украина
"Активно выбиваем вражескую логистику". Сырский назвал количество уничтоженной автотехники армии РФ

Александр Сырский
потери
Вооруженные силы Украины с начала 2025 уничтожили более 27 тысяч единиц автомобильной техники российской армии.

  • С начала 2025 года Вооруженные силы Украины уничтожили более 27 тысяч единиц автомобильной техники российской армии.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул постоянную борьбу украинских войск с врагом и активное уничтожение вражеской логистики.
  • Каждая уничтоженная единица техники приближает Украину к справедливому миру, по словам Сырского.

Сырский назвал количество уничтоженной в 2025 году автотехники армии РФ

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, обнародовав видео боевой работы украинских подразделений, передает Укринформ.

Активно выбиваем и логистику русской армии. Только с начала года было уничтожено более 27 тысяч единиц автомобильной техники (27212).

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины 24/7 продолжают уничтожать врага.

Каждый обезвреженный кафир, каждая сожженная единица техники — очередной шаг к справедливому миру для Украины.

