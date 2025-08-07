Россия потеряла более тысячи военных в течение суток в войне против Украины

За последние сутки с 6 на 7 августа армия российских захватчиков потеряла на фронте 1040 солдат и 186 единиц военной техники.
Главные тезисы
- Армия российских захватчиков потеряла более тысячи солдат и множество техники за сутки военных действий против Украины.
- Общие потери России в войне оцениваются в более миллиона человек за период с начала конфликта.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 7 августа 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 060 310 (+1040) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 076 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 23 095 (+4) ед;
артиллерийских систем — 31 180 (+47) ед;
РСЗО — 1456 (+1) ед.;
средств ПВО — 1203 (+0) ед;
самолетов — 421 (+0) ед;
вертолетов — 340 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 49 930 (+163) ед;
крылатых ракет — 3555 (+0) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 57 605 (+130) ед;
специальной техники — 3936 (+0) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-