Россия потеряла более тысячи военных в течение суток в войне против Украины
Украина
Россия потеряла более тысячи военных в течение суток в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
За последние сутки с 6 на 7 августа армия российских захватчиков потеряла на фронте 1040 солдат и 186 единиц военной техники.

  • Армия российских захватчиков потеряла более тысячи солдат и множество техники за сутки военных действий против Украины.
  • Общие потери России в войне оцениваются в более миллиона человек за период с начала конфликта.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Актуальные потери РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 7 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 060 310 (+1040) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 076 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 095 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 31 180 (+47) ед;

  • РСЗО — 1456 (+1) ед.;

  • средств ПВО — 1203 (+0) ед;

  • самолетов — 421 (+0) ед;

  • вертолетов — 340 (+0) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 49 930 (+163) ед;

  • крылатых ракет — 3555 (+0) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 57 605 (+130) ед;

  • специальной техники — 3936 (+0) ед.

