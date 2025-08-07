Росія втратила понад тисячу військових протягом доби у війні проти України

За останню добу з 6 на 7 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 186 одиниць військової техніки.
Головні тези:
- У результаті бойових дій в Україні Росія втратила понад 1000 військових за добу.
- За період з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2025 року загальні бойові втрати РФ орієнтовно становлять понад мільйон осіб поранено чи ліквідовано.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 060 310 (+1040) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 11 076 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 23 095 (+4) од.;
артилерійських систем — 31 180 (+47) од.;
РСЗВ — 1456 (+1) од.;
засобів ППО — 1203 (+0) од.;
літаків — 421 (+0) од.;
гелікоптерів — 340 (+0) од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49 930 (+163) од.;
крилатих ракет — 3555 (+0) од.;
кораблів/катерів — 28 (+0) од.;
підводних човнів — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 57 605 (+130) од.;
спеціальної техніки — 3936 (+0) од.
