Росія втратила понад тисячу військових протягом доби у війні проти України
Росія втратила понад тисячу військових протягом доби у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
За останню добу з 6 на 7 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 186 одиниць військової техніки.

Головні тези:

  • У результаті бойових дій в Україні Росія втратила понад 1000 військових за добу.
  • За період з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2025 року загальні бойові втрати РФ орієнтовно становлять понад мільйон осіб поранено чи ліквідовано.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Актуальні втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 060 310 (+1040) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 076 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 095 (+4) од.;

  • артилерійських систем — 31 180 (+47) од.;

  • РСЗВ — 1456 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1203 (+0) од.;

  • літаків — 421 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 340 (+0) од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49 930 (+163) од.;

  • крилатих ракет — 3555 (+0) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 57 605 (+130) од.;

  • спеціальної техніки — 3936 (+0) од.

