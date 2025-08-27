"Активно вибиваємо ворожу логістику". Сирський назвав кількість знищеної автотехніки армії РФ
"Активно вибиваємо ворожу логістику". Сирський назвав кількість знищеної автотехніки армії РФ

Олександр Сирський
втрати
Збройні сили України від початку 2025 року знищили понад 27 тисяч одиниць автомобільної техніки російської армії.

Головні тези:

  • У 2025 році ЗСУ знищили понад 27 тисяч одиниць автотехніки російської армії.
  • Олександр Сирський підкреслив постійну боротьбу українських військ із ворогом 24/7.
  • Кожен знищений окупант або автомобільна одиниця техніки стає кроком до справедливого миру для України.

Сирський назвав кількість знищеної у 2025 році автотехніки армії РФ

Про це у Фейсбуці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, оприлюднивши відео бойової роботи українських підрозділів, передає Укрінформ.

Активно вибиваємо й логістику російської армії. Лише з початку року було знищено понад 27 тисяч одиниць автомобільної техніки (27 212).

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він підкреслив, що Сили оборони України 24/7 продовжують нищити ворога.

Кожен знешкоджений окупант, кожна спалена одиниця техніки — черговий крок до справедливого миру для України.

