"Активно вибиваємо ворожу логістику". Сирський назвав кількість знищеної автотехніки армії РФ

Збройні сили України від початку 2025 року знищили понад 27 тисяч одиниць автомобільної техніки російської армії.
Головні тези:
- У 2025 році ЗСУ знищили понад 27 тисяч одиниць автотехніки російської армії.
- Олександр Сирський підкреслив постійну боротьбу українських військ із ворогом 24/7.
- Кожен знищений окупант або автомобільна одиниця техніки стає кроком до справедливого миру для України.
Сирський назвав кількість знищеної у 2025 році автотехніки армії РФ
Про це у Фейсбуці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, оприлюднивши відео бойової роботи українських підрозділів, передає Укрінформ.
Він підкреслив, що Сили оборони України 24/7 продовжують нищити ворога.
Кожен знешкоджений окупант, кожна спалена одиниця техніки — черговий крок до справедливого миру для України.
