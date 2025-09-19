Силы беспилотных систем сожгли переправу и несколько российских танков — видео

Операторы 412-го полка Nemesis СБС на одном из ключевых участков фронта поразили несколько единиц танков и гаубиц, что привело к снижению интенсивности атак противника и улучшению тактической ситуации для подразделений Сил обороны.

Операторы СБС уничтожили переправу и танки армии РФ

Также операторы полка уничтожили переправу и склад из ГСМ, что ограничило возможности окупантов оперативно перебрасывать резервы и обеспечивать их горючим.

Системная работа бойцов ССС сковывает маневры противника и снижает его способности к наступлению.

412-й полк Nemesis в очередной раз подтвердил статус одной из самых результативных ударных сил в этом направлении.