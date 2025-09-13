Силы беспилотных систем впервые сбили ударно-разведывательный дрон "Орион" РФ — видео

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что 13 сентября украинские бойцы уничтожили ценный российский БПЛА "Орион".
Главные тезисы
- Украинские беспилотные системы сбили ударно-разведывательный дрон “Орион” РФ, стоимостью свыше 5 млн долл.
- Командующий Силами беспилотных систем ВСУ назвал важность таких операций для обеспечения безопасности страны.
СБС уничтожили российский дрон "Орион"
"Мадьяр" заявил об успешном сбитии дрона РФ стоимостью свыше 5 млн дол.
Из более чем 1500 сбитых Птицами во время войны Орланов, ZALA, Supercam, шахедов, гербер и ланцетов, крупнейшими были Мерлин и Форпост.
Орион оставался на коронке. Ту го маш. Команда Топота 414 обр. Хорошая работа, Казаки!
