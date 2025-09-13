Силы беспилотных систем впервые сбили ударно-разведывательный дрон "Орион" РФ — видео

СБС уничтожили российский дрон "Орион"

"Мадьяр" заявил об успешном сбитии дрона РФ стоимостью свыше 5 млн дол.

Только сбит ударно-разведывательный борт Орион. 414 обр Птицы Мадяра, Команда Топота. 16,3 метра — размах крыла, 24 часа в воздухе. Тх и стоимость млн$ смотрите в Википедии. Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий СБС ВСУ

Из более чем 1500 сбитых Птицами во время войны Орланов, ZALA, Supercam, шахедов, гербер и ланцетов, крупнейшими были Мерлин и Форпост.

Орион оставался на коронке. Ту го маш. Команда Топота 414 обр. Хорошая работа, Казаки!