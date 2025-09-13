Силы беспилотных систем впервые сбили ударно-разведывательный дрон "Орион" РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем впервые сбили ударно-разведывательный дрон "Орион" РФ — видео

Силы беспилотных систем
Орион
Read in English
Читати українською

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что 13 сентября украинские бойцы уничтожили ценный российский БПЛА "Орион".

Главные тезисы

  • Украинские беспилотные системы сбили ударно-разведывательный дрон “Орион” РФ, стоимостью свыше 5 млн долл.
  • Командующий Силами беспилотных систем ВСУ назвал важность таких операций для обеспечения безопасности страны.

СБС уничтожили российский дрон "Орион"

"Мадьяр" заявил об успешном сбитии дрона РФ стоимостью свыше 5 млн дол.

Только сбит ударно-разведывательный борт Орион. 414 обр Птицы Мадяра, Команда Топота. 16,3 метра — размах крыла, 24 часа в воздухе. Тх и стоимость млн$ смотрите в Википедии.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий СБС ВСУ

Из более чем 1500 сбитых Птицами во время войны Орланов, ZALA, Supercam, шахедов, гербер и ланцетов, крупнейшими были Мерлин и Форпост.

Орион оставался на коронке. Ту го маш. Команда Топота 414 обр. Хорошая работа, Казаки!

Пока бензин таки становится дефицитной жидкостью, а газ и нефтесгоренными. Но никому ни слова, — добавил "Мадяр".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Командующий СБС Бровди "Мадяр" предупреждает украинцев о масштабировании дроновых атак РФ
Мадяр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБС поразили более 23 тыс боевых целей в течение июля
СБС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС нанесли удар по нефтепроводу "Дружба" — видео
Силы беспилотных систем
"Дружба" снова под ударом Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?