СБС поразили более 23 тыс боевых целей в течение июля
Категория
Украина
Дата публикации

СБС поразили более 23 тыс боевых целей в течение июля

СБС
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Источник:  online.ua

В течение июля подразделения группировки сил беспилотных систем ежесуточно поражали в среднем 756 целей, в том числе 166 единиц личного состава врага. При том, что численность Группировки составляет лишь 2% по отношению к общей численности ВСУ, каждого третьего оккупанта уничтожали именно эти подразделения.

Главные тезисы

  • Подразделения Группировки Сил беспилотных систем ежедневно поражали в среднем 756 целей, включая 166 единиц личного состава врага.
  • Группировка СБС, составляющая всего лишь 2% численности ВСУ, уничтожила более 23 000 враждебных целей и 5 000 окупантов за июль.
  • Средний коэффициент полезного действия применения FPV-дронов составил 39,6%, показатель попаданий ночных бомберов — 60,3%.

В СБС отчитались о боевой работе в июле

Об этом сообщает командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Из интересных цифр, заслуживающих внимания. 756 целей в среднем в сутки. 166 червей ежесуточно. 2% — численность Группировки ССС относительно общей численности ВСУ. 31,8% — удельный вес всех верифицируемых детоксикаций хрёбни (каждый третий). 36,3% — удельный вес всех верифицированных враждебных целей. Все подразделения Группировки Сил беспилотных систем уже месяц работают в единой системе электронного учета использованных средств и БЖ, результатов, планирования и анализа.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий СБС

При этом он отметил, что соотношение безвозвратных потерь личного состава Группировки относительно потерь врага составляет 1:604. А соотношение финансовых расходов — 1:100 долларов.

По информации Мадяра, на уничтожение или поражение 23 433 целей (в т.ч. 5134 окупантов) в июле израсходовано 29 172 FPV-дронов, 1051 "Мавиков", 530 ночных бомберов и 655 крыльев-истребителей. В общей сложности использовано более 75 000 боеприпасов.

Средний коэффициент полезного действия применения FPV-дронов составил 39,6% (11538 результативных ударов относительно использованных 29172 дронов). Средний показатель попаданий ночных бомберов — 60,3% (19 605 результативных попаданий), сообщил командующий.

За первые 5 дней августа подразделения Группировки Сил беспилотных систем уничтожили уже 3372 вражеских целей и 817 единиц личного состава "червей", отметил Мадяр.

Он также упомянул о причастности ССС к поражению топливной базы аэропорта в Сочи.

Ну и сочи, ясное дело, сочи. Нас там нет. 14 полк СБС.

Силы беспилотных систем были созданы в Украине по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года ССС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.

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