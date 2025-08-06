СБС поразили более 23 тыс боевых целей в течение июля

В течение июля подразделения группировки сил беспилотных систем ежесуточно поражали в среднем 756 целей, в том числе 166 единиц личного состава врага. При том, что численность Группировки составляет лишь 2% по отношению к общей численности ВСУ, каждого третьего оккупанта уничтожали именно эти подразделения.
Главные тезисы
- Подразделения Группировки Сил беспилотных систем ежедневно поражали в среднем 756 целей, включая 166 единиц личного состава врага.
- Группировка СБС, составляющая всего лишь 2% численности ВСУ, уничтожила более 23 000 враждебных целей и 5 000 окупантов за июль.
- Средний коэффициент полезного действия применения FPV-дронов составил 39,6%, показатель попаданий ночных бомберов — 60,3%.
В СБС отчитались о боевой работе в июле
Об этом сообщает командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
При этом он отметил, что соотношение безвозвратных потерь личного состава Группировки относительно потерь врага составляет 1:604. А соотношение финансовых расходов — 1:100 долларов.
Средний коэффициент полезного действия применения FPV-дронов составил 39,6% (11538 результативных ударов относительно использованных 29172 дронов). Средний показатель попаданий ночных бомберов — 60,3% (19 605 результативных попаданий), сообщил командующий.
За первые 5 дней августа подразделения Группировки Сил беспилотных систем уничтожили уже 3372 вражеских целей и 817 единиц личного состава "червей", отметил Мадяр.
Он также упомянул о причастности ССС к поражению топливной базы аэропорта в Сочи.
Ну и сочи, ясное дело, сочи. Нас там нет. 14 полк СБС.
Силы беспилотных систем были созданы в Украине по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года ССС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.
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