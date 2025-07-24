Силы беспилотных систем уничтожили гаубицу и антенный комплекс армии РФ — видео
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Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем уничтожили гаубицу и антенный комплекс армии РФ — видео

Силы беспилотных систем
гаубица
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Противник установил гаубицу "Мста-Б" в укрытии и замаскировал ее. Однако это ему не помогло: аэроразведка 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем, получив «засечку» от специалистов по контрбатарейной борьбе, оперативно обнаружила позицию, а пилоты ударных БПЛА двумя точными ударами уничтожили средство.

Главные тезисы

  • Аэроразведка 424-го батальона Svarog оперативно обнаружила позицию гаубицы и антенного комплекса противника.
  • Уничтожение артсистемы и антенного комплекса ухудшает способность противника к радиорелейной связи и передаче Wi-Fi сигнала.
  • Эффективное сотрудничество аэроразведки и мастерства пилотов ударных БПЛА предпочитает воинов Svarog в противостоянии.

Бойцы СБС выследили и уничтожили артсистему и антенный комплекс противника

Не менее результативно бойцы отработали по антенному комплексу, обеспечивающему оккупантам радиорелейную связь и передачу Wi-Fi-сигнала.

Уничтожение подобных целей — это удар по стабильной связи противника на средних и больших расстояниях.

Также операторы выследили грузовик, буксировавший пушку. В результате точного удара российская техника выведена из строя.

Качественная аэроразведка в сочетании с мастерством пилотов ударных БПЛА — это то, что обеспечивает преимущество воинам Svarog над противником!

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