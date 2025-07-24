Силы беспилотных систем уничтожили гаубицу и антенный комплекс армии РФ — видео

Противник установил гаубицу "Мста-Б" в укрытии и замаскировал ее. Однако это ему не помогло: аэроразведка 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем, получив «засечку» от специалистов по контрбатарейной борьбе, оперативно обнаружила позицию, а пилоты ударных БПЛА двумя точными ударами уничтожили средство.

Бойцы СБС выследили и уничтожили артсистему и антенный комплекс противника

Не менее результативно бойцы отработали по антенному комплексу, обеспечивающему оккупантам радиорелейную связь и передачу Wi-Fi-сигнала.

Уничтожение подобных целей — это удар по стабильной связи противника на средних и больших расстояниях.

Также операторы выследили грузовик, буксировавший пушку. В результате точного удара российская техника выведена из строя. Поделиться

Качественная аэроразведка в сочетании с мастерством пилотов ударных БПЛА — это то, что обеспечивает преимущество воинам Svarog над противником!