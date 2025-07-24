Силы беспилотных систем уничтожили гаубицу и антенный комплекс армии РФ — видео

Противник установил гаубицу "Мста-Б" в укрытии и замаскировал ее. Однако это ему не помогло: аэроразведка 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем, получив «засечку» от специалистов по контрбатарейной борьбе, оперативно обнаружила позицию, а пилоты ударных БПЛА двумя точными ударами уничтожили средство.
Главные тезисы
- Аэроразведка 424-го батальона Svarog оперативно обнаружила позицию гаубицы и антенного комплекса противника.
- Уничтожение артсистемы и антенного комплекса ухудшает способность противника к радиорелейной связи и передаче Wi-Fi сигнала.
- Эффективное сотрудничество аэроразведки и мастерства пилотов ударных БПЛА предпочитает воинов Svarog в противостоянии.
Бойцы СБС выследили и уничтожили артсистему и антенный комплекс противника
Не менее результативно бойцы отработали по антенному комплексу, обеспечивающему оккупантам радиорелейную связь и передачу Wi-Fi-сигнала.
Уничтожение подобных целей — это удар по стабильной связи противника на средних и больших расстояниях.
Качественная аэроразведка в сочетании с мастерством пилотов ударных БПЛА — это то, что обеспечивает преимущество воинам Svarog над противником!
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