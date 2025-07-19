Силы беспилотных систем уничтожили экспериментальный российский комплекс РЭБ "КОП-2" — видео

СБС уничтожили экспериментальный российский РЭБ

Этот образец — очередная попытка противника найти эффективное противодействие украинским БПЛА. "КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. Это дорогая и редкая техника, которую оккупанты применяют для прикрытия важных объектов — например, установок ПВО.

Однако, отметили в СБС, в реальном бою "КОП-2" не выдержал встречи с операторами батальона Svarog.