Силы беспилотных систем уничтожили экспериментальный российский комплекс РЭБ "КОП-2" — видео

Операторы 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «КОП-2».
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем успешно уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы “КОП-2”.
- Российский РЭБ “КОП-2”, предназначенный для прикрытия важных объектов, оказался неэффективным в реальном бою.
СБС уничтожили экспериментальный российский РЭБ
Этот образец — очередная попытка противника найти эффективное противодействие украинским БПЛА. "КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. Это дорогая и редкая техника, которую оккупанты применяют для прикрытия важных объектов — например, установок ПВО.
Однако, отметили в СБС, в реальном бою "КОП-2" не выдержал встречи с операторами батальона Svarog.
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