СБС уничтожили редкую северокорейскую РСЗО на Новопавловском направлении — видео

СБС уничтожили северокорейскую РСЗО

На Новопавловском направлении операторы 413 батальона «Рейд» Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня М1991 производства КНДР.

Пилот поразил ударным БпЛА в один из снарядов на пакете направляющих.

Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а затем сдетонировал весь боекомплект. Поделиться

М1991 — это северокорейский аналог советской 220 мм РСЗО «Ураган», но с увеличенным калибром — 240 мм — и дальностью поражения до 60 км.