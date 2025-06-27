СБС уничтожили редкую северокорейскую РСЗО на Новопавловском направлении — видео

Бойцы батальона «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили редкую северокорейскую РСЗО.
Главные тезисы
- Бойцы батальона «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ успешно ликвидировали редкую северокорейскую РСЗО М1991.
- Уничтожение произошло на Новопавловском направлении, где операторы обнаружили и атаковали систему залпового огня.
- Ракетная система М1991 является северокорейским аналогом советской 220 мм РСЗО «Ураган», но с увеличенным калибром и дальностью поражения до 60 км.
СБС уничтожили северокорейскую РСЗО
На Новопавловском направлении операторы 413 батальона «Рейд» Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня М1991 производства КНДР.
Пилот поразил ударным БпЛА в один из снарядов на пакете направляющих.
М1991 — это северокорейский аналог советской 220 мм РСЗО «Ураган», но с увеличенным калибром — 240 мм — и дальностью поражения до 60 км.
Впервые наличие этих систем на вооружении противника было подтверждено видео в апреле 2025 года.
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