СБС знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ на Новопавлівському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБС знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ на Новопавлівському напрямку — відео

Сили безпілотних систем
РСЗВ

Бійці батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ.

Головні тези:

  • Бійці батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ знищили північнокорейську РСЗВ М1991.
  • Оператори 413-го батальйону виявили та знищили рідкісну систему залпового вогню на Новопавлівському напрямку.
  • Пілот влучив ударним БпЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих, що призвело до детонації весь боєкомплект.

СБС знищили північнокорейську РСЗВ

На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню М1991 виробництва КНДР.

Пілот влучив ударним БпЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих.

Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект.

М1991 — це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ «Ураган», але зі збільшеним калібром — 240 мм — і дальністю ураження до 60 км.

Вперше наявність цих систем на озброєнні противника була підтверджена на відео у квітні 2025 року.

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