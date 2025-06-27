СБС знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ на Новопавлівському напрямку — відео

СБС знищили північнокорейську РСЗВ

На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню М1991 виробництва КНДР.

Пілот влучив ударним БпЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих.

Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект. Поширити

М1991 — це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ «Ураган», але зі збільшеним калібром — 240 мм — і дальністю ураження до 60 км.