Сили безпілотних систем уразили об’єкт ВПК у Московській області РФ
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Сили безпілотних систем уразили об’єкт ВПК у Московській області РФ

Генштаб ЗСУ
вибух

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта ВПК у Московській області РФ.

Головні тези:

  • Силами безпілотних систем Збройних Сил України було завдано ураження важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ у Московській області.
  • Удар було завдано по заводу, який займається виготовленням високотехнологічного озброєння та техніки для військових потреб.

СБС уразили військовий об’єкт на території РФ

У межах зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Зафіксовано вибухи на території Технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

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