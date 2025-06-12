Сили безпілотних систем уразили об’єкт ВПК у Московській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта ВПК у Московській області РФ.
Головні тези:
- Силами безпілотних систем Збройних Сил України було завдано ураження важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ у Московській області.
- Удар було завдано по заводу, який займається виготовленням високотехнологічного озброєння та техніки для військових потреб.
СБС уразили військовий об’єкт на території РФ
У межах зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора.
Зафіксовано вибухи на території Технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.
Результати вогневого ураження уточнюються.
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