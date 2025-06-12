Силы беспилотных систем поразили объект ВПК в Московской области РФ
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Проиcшествия
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Силы беспилотных систем поразили объект ВПК в Московской области РФ

Генштаб ВСУ
взрыв
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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение объекта ВПК в Московской области РФ.

Главные тезисы

  • Украинские беспилотные системы успешно поразили объект военно-промышленного комплекса на территории Московской области РФ.
  • Удар был нанесен по заводу, занимающемуся изготовлением высокотехнологичного вооружения и техники для нужд российской армии.
  • Огневое поражение установки производства электроники и печатных плат вызвало серьезные последствия для военно-промышленного комплекса РФ.

СБС поразили военный объект на территории РФ

В рамках снижения способностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.

Зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит" в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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