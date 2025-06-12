Силы беспилотных систем поразили объект ВПК в Московской области РФ

СБС поразили военный объект на территории РФ

В рамках снижения способностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.

Зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит" в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Результаты огневого поражения уточняются.