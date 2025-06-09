Оборонний завод у Чебоксарах уразили Сили безпілотних систем ЗСУ
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Оборонний завод у Чебоксарах уразили Сили безпілотних систем ЗСУ

Сили безпілотних систем
бавовна

У ніч на 9 червня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ уразили потужності заводу "Прогрес" у російському місті Чебоксари (Чуваська республіка РФ). Це підприємство займається зокрема виробництвом навігаційного обладнання для "Шахедів".

Головні тези:

  • Сили безпілотних систем ЗСУ атакували оборонний завод у Чебоксарах, де виробляється навігаційне обладнання для шахедів.
  • Удар по підприємству “ВНИИР Прогресс” спричинив масштабну пожежу та зупинив виробництво компонентів для російських ракет і дронів.

СБС уразили оборонний завод у Чебоксарах

У Силах безпілотних систем підтверджують удар по підприємству у Чебоксарах.

Оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем завдали удару по підприємству «ВНИИР Прогресс», що розташоване у м. Чебоксари (Чуваська республіка рф) на відстані близько 1000 км від державного кордону України.

Це виробник навігаційного обладнання, зокрема адаптивних антен «Комета», що використовуються в БпЛА «Шахед», уніфікованих модулях планування і корекції (за їхньою допомогою звичайні авіабомби роблять керованими) та іншому високоточному озброєнні.

Зафіксовано влучення по об'єкту щонайменше двох БпЛА та подальшу масштабну пожежу.

Противник, намагаючись запобігти #DeepStrike, обмежував роботу аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, що після третьої години ночі з’явилися повідомлення про атаку українських дронів на місто Чебоксари в Чуваській республіці Росії. У місті пролунали кілька вибухів, а згодом місцеві мешканці почали публікувати відео, на яких видно густий чорний дим, що підіймався над місцевим заводом.

Після цього військовий завод у Чебоксарах зупинив виробництво компонентів для російських ракет, дронів і керованих авіабомб.

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