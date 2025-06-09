Оборонний завод у Чебоксарах уразили Сили безпілотних систем ЗСУ

У ніч на 9 червня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ уразили потужності заводу "Прогрес" у російському місті Чебоксари (Чуваська республіка РФ). Це підприємство займається зокрема виробництвом навігаційного обладнання для "Шахедів".
Головні тези:
- Сили безпілотних систем ЗСУ атакували оборонний завод у Чебоксарах, де виробляється навігаційне обладнання для шахедів.
- Удар по підприємству “ВНИИР Прогресс” спричинив масштабну пожежу та зупинив виробництво компонентів для російських ракет і дронів.
СБС уразили оборонний завод у Чебоксарах
У Силах безпілотних систем підтверджують удар по підприємству у Чебоксарах.
Це виробник навігаційного обладнання, зокрема адаптивних антен «Комета», що використовуються в БпЛА «Шахед», уніфікованих модулях планування і корекції (за їхньою допомогою звичайні авіабомби роблять керованими) та іншому високоточному озброєнні.
Зафіксовано влучення по об'єкту щонайменше двох БпЛА та подальшу масштабну пожежу.
Противник, намагаючись запобігти #DeepStrike, обмежував роботу аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.
Результати ураження уточнюються.
Нагадаємо, що після третьої години ночі з’явилися повідомлення про атаку українських дронів на місто Чебоксари в Чуваській республіці Росії. У місті пролунали кілька вибухів, а згодом місцеві мешканці почали публікувати відео, на яких видно густий чорний дим, що підіймався над місцевим заводом.
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