Оборонний завод у Чебоксарах уразили Сили безпілотних систем ЗСУ

У ніч на 9 червня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ уразили потужності заводу "Прогрес" у російському місті Чебоксари (Чуваська республіка РФ). Це підприємство займається зокрема виробництвом навігаційного обладнання для "Шахедів".

СБС уразили оборонний завод у Чебоксарах

У Силах безпілотних систем підтверджують удар по підприємству у Чебоксарах.

Оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем завдали удару по підприємству «ВНИИР Прогресс», що розташоване у м. Чебоксари (Чуваська республіка рф) на відстані близько 1000 км від державного кордону України. Поширити

Це виробник навігаційного обладнання, зокрема адаптивних антен «Комета», що використовуються в БпЛА «Шахед», уніфікованих модулях планування і корекції (за їхньою допомогою звичайні авіабомби роблять керованими) та іншому високоточному озброєнні.

Зафіксовано влучення по об'єкту щонайменше двох БпЛА та подальшу масштабну пожежу.

Противник, намагаючись запобігти #DeepStrike, обмежував роботу аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, що після третьої години ночі з’явилися повідомлення про атаку українських дронів на місто Чебоксари в Чуваській республіці Росії. У місті пролунали кілька вибухів, а згодом місцеві мешканці почали публікувати відео, на яких видно густий чорний дим, що підіймався над місцевим заводом.