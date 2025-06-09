Оборонный завод в Чебоксарах поразили Силы беспилотных систем ВСУ

В ночь на 9 июня дроны Сил беспилотных систем ВСУ поразили мощности завода "Прогресс" в российском городе Чебоксары (Чуваская республика РФ).

СБС поразили оборонный завод в Чебоксарах

В силах беспилотных систем подтверждают удар по предприятию в Чебоксарах.

Операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем нанесли удар по предприятию «ВНИИР Прогресс», расположенному в г. Чебоксары (Чуваская республика РФ) на расстоянии около 1000 км от государственной границы Украины. Поделиться

Это производитель навигационного оборудования, в частности адаптивных антенн «Комета», используемых в БпЛА «Шахед», унифицированных модулях планирования и коррекции (с их помощью обычные авиабомбы производят управляемые) и другом высокоточном вооружении.

Зафиксировано попадание по объекту не менее двух БпЛА и последующий масштабный пожар.

Противник, пытаясь предотвратить #DeepStrike, ограничивал работу аэропортов в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

Результаты поражения уточняются.

Напомним, что после трех часов ночи появились сообщения об атаке украинских дронов на город Чебоксары в Чувашской республике России. В городе прогремели несколько взрывов, а впоследствии местные жители начали публиковать видео, на которых виден густой черный дым, поднимавшийся над местным заводом.