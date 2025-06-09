Оборонный завод в Чебоксарах поразили Силы беспилотных систем ВСУ

В ночь на 9 июня дроны Сил беспилотных систем ВСУ поразили мощности завода "Прогресс" в российском городе Чебоксары (Чуваская республика РФ).
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем ВСУ поразили оборонный завод в Чебоксарах, вызвав масштабный пожар и приведя к приостановке производства компонентов для российских ракет и дронов.
- Атака была нанесена на предприятие, занимающееся производством навигационного оборудования, включая высокоточное вооружение, такое как адаптивные антенны и управляемые авиабомбы.
- По результатам удара были зафиксированы попадания не менее чем двух беспилотников, что привело к масштабному пожару на объекте.
СБС поразили оборонный завод в Чебоксарах
В силах беспилотных систем подтверждают удар по предприятию в Чебоксарах.
Это производитель навигационного оборудования, в частности адаптивных антенн «Комета», используемых в БпЛА «Шахед», унифицированных модулях планирования и коррекции (с их помощью обычные авиабомбы производят управляемые) и другом высокоточном вооружении.
Зафиксировано попадание по объекту не менее двух БпЛА и последующий масштабный пожар.
Противник, пытаясь предотвратить #DeepStrike, ограничивал работу аэропортов в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.
Результаты поражения уточняются.
Напомним, что после трех часов ночи появились сообщения об атаке украинских дронов на город Чебоксары в Чувашской республике России. В городе прогремели несколько взрывов, а впоследствии местные жители начали публиковать видео, на которых виден густой черный дым, поднимавшийся над местным заводом.
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