Сили безпілотних систем показали перехоплення розвіддронів РФ на Донеччині — відео

Українські військові продовжують нищити ворожі безпілотники. Цього разу вдалось перехопити такі російські дрони як "Молния" та Zala.
Головні тези:
- Українські військові успішно перехоплюють розвідувальні дрони РФ на Донеччині, включаючи дрони “Молния” та Zala.
- Перехоплені дрони, зокрема Zala Z-16, Supercam S350 та “Орлан-10”, мають вагому цінність та можливості для ворожої розвідки.
- Боротьба з безпілотними системами противника стає ключовим напрямом діяльності українських сил безпілотних систем.
СБС ефективно перехоплюють “елітні” російські дрони
Зазначається, що на відео показано роботу з перехоплення розвідувальних БпЛА противника від операторів 413-го батальйону "Рейд" СБС у Донецькій області.
Було ліквідовано такі ворожі дрони:
"Молния-2" — це ударний FPV-дрон літакового типу, дальність звʼязку до 40 км. Вартість оцінюється в 300 доларів;
Zala Z-16 та Supercam S350 — розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня з дальністю звʼязку до 70 км і 100 км, а також вартістю в 70 000 і 100 000 доларів відповідно;
"Орлан-10" — один із основних розвідувальних БПЛА ЗС РФ з дальністю звʼязку до 120 км. Вартість оцінюється в 90 000 доларів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-