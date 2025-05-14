Сили безпілотних систем показали перехоплення розвіддронів РФ на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем показали перехоплення розвіддронів РФ на Донеччині — відео

Сили безпілотних систем
Дрон
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Українські військові продовжують нищити ворожі безпілотники. Цього разу вдалось перехопити такі російські дрони як "Молния" та Zala.

Головні тези:

  • Українські військові успішно перехоплюють розвідувальні дрони РФ на Донеччині, включаючи дрони “Молния” та Zala.
  • Перехоплені дрони, зокрема Zala Z-16, Supercam S350 та “Орлан-10”, мають вагому цінність та можливості для ворожої розвідки.
  • Боротьба з безпілотними системами противника стає ключовим напрямом діяльності українських сил безпілотних систем.

СБС ефективно перехоплюють “елітні” російські дрони

Зазначається, що на відео показано роботу з перехоплення розвідувальних БпЛА противника від операторів 413-го батальйону "Рейд" СБС у Донецькій області.

Було ліквідовано такі ворожі дрони:

  • "Молния-2" — це ударний FPV-дрон літакового типу, дальність звʼязку до 40 км. Вартість оцінюється в 300 доларів;

  • Zala Z-16 та Supercam S350 — розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня з дальністю звʼязку до 70 км і 100 км, а також вартістю в 70 000 і 100 000 доларів відповідно;

  • "Орлан-10" — один із основних розвідувальних БПЛА ЗС РФ з дальністю звʼязку до 120 км. Вартість оцінюється в 90 000 доларів.

Перехоплення дронів противника — один із ключових напрямів, який активно розвивають Сили безпілотних систем. Окрім розвідувальних "крил", ми перехоплюємо й ударні БпЛА типу Shahed-136, якими російські війська здійснюють атаки на мирні українські міста.

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