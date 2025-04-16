Сили безпілотних систем уразили російську САУ “Акація” на Донеччині — відео

Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили та уразили на території Донецької області самохідну артилерійську установку російських загарбників “Акація”.

СБС уразили російську САУ “Акація”

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця”, оприлюднивши відео з бойовою роботою.

САУ “Акація” призначена для знищення й придушення засобів ядерного нападу, артилерії, танків, живої сили, руйнування оборонних споруд ворога. Поширити

Установка оснащена обладнанням для самовкопування, що дозволяє за 20-40 хвилин обладнати окоп для стрільби.

Однак ця “Акація” вже не стрілятиме. Бомбер Nemesis зробив її небоєздатною і наблизив до стану брухту в рамках завдань зі знищення ворожої артилерії.