Сили безпілотних систем уразили російську САУ “Акація” на Донеччині — відео

Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили та уразили на території Донецької області самохідну артилерійську установку російських загарбників “Акація”.
Головні тези:
- Сила безпілотних систем продемонструвала ефективність в ураженні російської самохідної артилерійської установки “Акація”.
- Бійці 412-го полку Nemesis здійснили успішну операцію проти ворожої техніки на Донецькій області.
- САУ “Акація” розрахована на знищення ворожої артилерії та танків, але стала небоєздатною через дії безпілотних систем.
СБС уразили російську САУ “Акація”
Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця”, оприлюднивши відео з бойовою роботою.
Установка оснащена обладнанням для самовкопування, що дозволяє за 20-40 хвилин обладнати окоп для стрільби.
Однак ця “Акація” вже не стрілятиме. Бомбер Nemesis зробив її небоєздатною і наблизив до стану брухту в рамках завдань зі знищення ворожої артилерії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-