Сили безпілотних систем уразили російську САУ “Акація” на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем уразили російську САУ “Акація” на Донеччині — відео

Сили безпілотних систем
САУ

Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили та уразили на території Донецької області самохідну артилерійську установку російських загарбників “Акація”.

Головні тези:

  • Сила безпілотних систем продемонструвала ефективність в ураженні російської самохідної артилерійської установки “Акація”.
  • Бійці 412-го полку Nemesis здійснили успішну операцію проти ворожої техніки на Донецькій області.
  • САУ “Акація” розрахована на знищення ворожої артилерії та танків, але стала небоєздатною через дії безпілотних систем.

СБС уразили російську САУ “Акація”

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця”, оприлюднивши відео з бойовою роботою.

САУ “Акація” призначена для знищення й придушення засобів ядерного нападу, артилерії, танків, живої сили, руйнування оборонних споруд ворога.

Установка оснащена обладнанням для самовкопування, що дозволяє за 20-40 хвилин обладнати окоп для стрільби.

Однак ця “Акація” вже не стрілятиме. Бомбер Nemesis зробив її небоєздатною і наблизив до стану брухту в рамках завдань зі знищення ворожої артилерії.

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