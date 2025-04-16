Силы беспилотных систем поразили российскую САУ "Акация" в Донецкой области — видео

Бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем обнаружили и поразили на территории Донецкой области самоходную артиллерийскую установку российских захватчиков Акация.

СБС поразили российскую САУ "Акация"

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", обнародовав видео с боевой работой.

САУ "Акация" предназначена для уничтожения и подавления средств ядерного нападения, артиллерии, танков, живой силы, разрушения оборонительных сооружений врага. Поделиться

Установка оснащена самоукапливающим оборудованием, позволяющим за 20-40 минут оборудовать окоп для стрельбы.

Однако эта "Акация" уже не будет стрелять. Бомбер Nemesis сделал ее небоеспособной и приблизил к состоянию металлолома в рамках задач по уничтожению вражеской артиллерии.