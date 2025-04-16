Силы беспилотных систем поразили российскую САУ "Акация" в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем поразили российскую САУ "Акация" в Донецкой области — видео

Силы беспилотных систем
САУ
Читати українською

Бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем обнаружили и поразили на территории Донецкой области самоходную артиллерийскую установку российских захватчиков Акация.

Главные тезисы

  • Беспилотные системы успешно поразили российскую самоходную артиллерийскую установку Акация в Донецкой области, демонстрируя свою эффективность в борьбе против вражеской техники.
  • Бойцы 412-го полка Nemesis провели успешную операцию против самоходной артиллерийской установки, сделав ее небоеспособной и приблизив к состоянию металлолома.

СБС поразили российскую САУ "Акация"

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", обнародовав видео с боевой работой.

САУ "Акация" предназначена для уничтожения и подавления средств ядерного нападения, артиллерии, танков, живой силы, разрушения оборонительных сооружений врага.

Установка оснащена самоукапливающим оборудованием, позволяющим за 20-40 минут оборудовать окоп для стрельбы.

Однако эта "Акация" уже не будет стрелять. Бомбер Nemesis сделал ее небоеспособной и приблизил к состоянию металлолома в рамках задач по уничтожению вражеской артиллерии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК «Оса» под Угледаром — видео
Силы беспилотных систем
"Оса"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК за 50 млн долл — видео
Силы беспилотных систем
Бук
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем поразили три ЗРК "Бук" армии РФ в Курской области — видео
Силы беспилотных систем
Бук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?