Бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем обнаружили и поразили на территории Донецкой области самоходную артиллерийскую установку российских захватчиков Акация.
Главные тезисы
- Беспилотные системы успешно поразили российскую самоходную артиллерийскую установку Акация в Донецкой области, демонстрируя свою эффективность в борьбе против вражеской техники.
- Бойцы 412-го полка Nemesis провели успешную операцию против самоходной артиллерийской установки, сделав ее небоеспособной и приблизив к состоянию металлолома.
СБС поразили российскую САУ "Акация"
Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", обнародовав видео с боевой работой.
Установка оснащена самоукапливающим оборудованием, позволяющим за 20-40 минут оборудовать окоп для стрельбы.
Однако эта "Акация" уже не будет стрелять. Бомбер Nemesis сделал ее небоеспособной и приблизил к состоянию металлолома в рамках задач по уничтожению вражеской артиллерии.
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