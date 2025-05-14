Силы беспилотных систем показали перехват разведдронов РФ в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем показали перехват разведдронов РФ в Донецкой области — видео

Силы беспилотных систем
СБС
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Украинские военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно перехватывают разведывательные дроны РФ, включая “Молнию”, Zala Z-16 и Орлан-10.
  • Перехваченные дроны имеют весомую ценность и способности для вражеской разведки.
  • Борьба с беспилотными системами противника становится одним из ключевых направлений деятельности украинских сил беспилотных систем.

ССС эффективно перехватывают "элитные" российские дроны

Отмечается, что на видео показана работа по перехвату разведывательных БПЛА противника от операторов 413 батальона "Рейд" СБС в Донецкой области.

Были ликвидированы такие вражеские дроны:

  • "Молния-2" — это ударный FPV-дрон самолетного типа, дальность связи до 40 км. Стоимость оценивается в 300 долларов;

  • Zala Z-16 и Supercam S350 — разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня с дальностью связи до 70 км и 100 км, а также стоимостью в 70 000 и 100 000 долларов соответственно;

  • "Орлан-10" — один из основных разведывательных БПЛА ВС РФ с дальностью связи до 120 км. Стоимость оценивается в 90000 долларов.

Перехват дронов противника — одно из ключевых направлений, активно развивающих Силы беспилотных систем. Кроме разведывательных "крыльев" мы перехватываем и ударные БпЛА типа Shahed-136, которыми российские войска совершают атаки на мирные украинские города.

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