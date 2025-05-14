Силы беспилотных систем показали перехват разведдронов РФ в Донецкой области — видео

Отмечается, что на видео показана работа по перехвату разведывательных БПЛА противника от операторов 413 батальона "Рейд" СБС в Донецкой области.

Были ликвидированы такие вражеские дроны:

"Молния-2" — это ударный FPV-дрон самолетного типа, дальность связи до 40 км. Стоимость оценивается в 300 долларов;

Zala Z-16 и Supercam S350 — разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня с дальностью связи до 70 км и 100 км, а также стоимостью в 70 000 и 100 000 долларов соответственно;