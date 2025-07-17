Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Стрела-10" армии РФ — видео
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Украина
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Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Стрела-10" армии РФ — видео

Силы беспилотных систем
ЗРК
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Операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и его экипажу.

Главные тезисы

  • Операторы Сил беспилотных систем успешно поразили вражеский ЗРК “Стрела-10”, предназначенный для уничтожения воздушных целей на малых высотах.
  • Дрон сумел избежать ракетных ударов и точно выследить установку ПВО, успешно оставив ее недееспособной.

СБУ поразили вражескую "Стрелу" вместе с экипажем

Как пишет командование СБС, вражеский ЗРК в Донецкой области обнаружили операторы 413-го батальона "Рейд" во время разведывательной миссии. "Стрела-10" сразу запустила ракеты.

Но пилоту дрона удалось сманеврировать и уклониться от удара, после чего оккупанты попытались скрыть установку в лесополосе.

Благодаря сохранению аппарата и мастерству операторов, "Стрелу" удалось выследить во время смены позиции и нанести по ней точный удар. Установка ПВО была поражена вместе с экипажем.

"Стрела-10" — это советский самоходный ЗРК, предназначенный для поражения воздушных целей на малых высотах.

Он был разработан в 1970-х годах на базе легкого бронетранспортера МТ-ЛБ.

Основное вооружение — четыре ракеты 9М37 или их модификации. Вариант "Луч" имеет максимальную дальность стрельбы ракетой до 10 километров.

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