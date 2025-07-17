Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Стрела-10" армии РФ — видео

Операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и его экипажу.
Главные тезисы
- Операторы Сил беспилотных систем успешно поразили вражеский ЗРК “Стрела-10”, предназначенный для уничтожения воздушных целей на малых высотах.
- Дрон сумел избежать ракетных ударов и точно выследить установку ПВО, успешно оставив ее недееспособной.
СБУ поразили вражескую "Стрелу" вместе с экипажем
Как пишет командование СБС, вражеский ЗРК в Донецкой области обнаружили операторы 413-го батальона "Рейд" во время разведывательной миссии. "Стрела-10" сразу запустила ракеты.
Благодаря сохранению аппарата и мастерству операторов, "Стрелу" удалось выследить во время смены позиции и нанести по ней точный удар. Установка ПВО была поражена вместе с экипажем.
"Стрела-10" — это советский самоходный ЗРК, предназначенный для поражения воздушных целей на малых высотах.
Он был разработан в 1970-х годах на базе легкого бронетранспортера МТ-ЛБ.
Основное вооружение — четыре ракеты 9М37 или их модификации. Вариант "Луч" имеет максимальную дальность стрельбы ракетой до 10 километров.
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