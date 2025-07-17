Сили безпілотних систем уразили ЗРК "Стріла-10" армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем уразили ЗРК "Стріла-10" армії РФ — відео

Сили безпілотних систем
ЗРК
Read in English

Оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.

Головні тези:

  • Оператори Сил безпілотних систем уразили ворожий ЗРК "Стріла-10" та її екіпаж.
  • Дрон зумів уникнути удару ракетами та вистежити та знищити установку ППО.
  • ЗРК "Стріла-10" є радянським самохідним комплексом, розробленим для ураження повітряних цілей на малих висотах.

СБУ уразили ворожу “Стрілу” разом з екіпажем

Як пише командування СБС, ворожий ЗРК у Донецькій області виявили оператори 413-го батальйону "Рейд" під час розвідувальної місії. "Стріла-10" одразу запустила ракети.

Але пілоту дрона вдалось зманеврувати й ухилитись від удару, після чого окупанти спробували сховати установку у лісосмузі.

Завдяки збереженню апарата та майстерності операторів, "Стрілу" вдалося вистежити під час зміни позиції і завдати по ній точного удару. Установку ППО було уражено разом із екіпажем.

"Стріла-10" — це радянський самохідний ЗРК, призначений для ураження повітряних цілей на малих висотах.

Його було розроблено у 1970-х роках на базі легкого бронетранспортера МТ-ЛБ.

Основне озброєння — чотири ракети 9М37 або їхні модифікації. Варіант "Луч" має максимальну дальність стрільби ракетою до 10 кілометрів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили безпілотних систем показали перехоплення розвіддронів РФ на Донеччині — відео
Сили безпілотних систем
Дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Оборонний завод у Чебоксарах уразили Сили безпілотних систем ЗСУ
Сили безпілотних систем
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили безпілотних систем уразили об’єкт ВПК у Московській області РФ
Генштаб ЗСУ
вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?