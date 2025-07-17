Сили безпілотних систем уразили ЗРК "Стріла-10" армії РФ — відео

Оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.

СБУ уразили ворожу “Стрілу” разом з екіпажем

Як пише командування СБС, ворожий ЗРК у Донецькій області виявили оператори 413-го батальйону "Рейд" під час розвідувальної місії. "Стріла-10" одразу запустила ракети.

Але пілоту дрона вдалось зманеврувати й ухилитись від удару, після чого окупанти спробували сховати установку у лісосмузі. Поширити

Завдяки збереженню апарата та майстерності операторів, "Стрілу" вдалося вистежити під час зміни позиції і завдати по ній точного удару. Установку ППО було уражено разом із екіпажем.

"Стріла-10" — це радянський самохідний ЗРК, призначений для ураження повітряних цілей на малих висотах.

Його було розроблено у 1970-х роках на базі легкого бронетранспортера МТ-ЛБ.

Основне озброєння — чотири ракети 9М37 або їхні модифікації. Варіант "Луч" має максимальну дальність стрільби ракетою до 10 кілометрів.