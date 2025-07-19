Сили безпілотних систем знищили експериментальний російський комплекс РЕБ "КОП-2" — відео

Оператори 424 батальйону Svarog Сил безпілотних систем виявили та знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби «КОП-2».
Головні тези:
- Оператори батальйону Svarog Сил безпілотних систем виявили та знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби “КОП-2”.
- Російський РЕБ “КОП-2” застосовується для прикриття важливих об'єктів, проте виявився непродуктивним у реальному бою.
СБС знищили експериментальний російський РЕБ
Цей зразок — чергова спроба противника знайти ефективну протидію українським БПЛА. «КОП-2» сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом. Це дорога та рідкісна техніка, яку окупанти застосовують для прикриття важливих об'єктів — наприклад, установок ППО.
Однак, зауважили в СБС, в реальному бою «КОП-2» не витримав зустрічі з операторами батальйону Svarog.
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