Сили безпілотних систем знищили експериментальний російський комплекс РЕБ "КОП-2" — відео

СБС знищили експериментальний російський РЕБ

Цей зразок — чергова спроба противника знайти ефективну протидію українським БПЛА. «КОП-2» сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом. Це дорога та рідкісна техніка, яку окупанти застосовують для прикриття важливих об'єктів — наприклад, установок ППО.

Однак, зауважили в СБС, в реальному бою «КОП-2» не витримав зустрічі з операторами батальйону Svarog.