Сили безпілотних систем знищили експериментальний російський комплекс РЕБ "КОП-2" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем знищили експериментальний російський комплекс РЕБ "КОП-2" — відео

Сили безпілотних систем
СБС

Оператори 424 батальйону Svarog Сил безпілотних систем виявили та знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби «КОП-2».

Головні тези:

  • Оператори батальйону Svarog Сил безпілотних систем виявили та знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби “КОП-2”.
  • Російський РЕБ “КОП-2” застосовується для прикриття важливих об'єктів, проте виявився непродуктивним у реальному бою.

СБС знищили експериментальний російський РЕБ

Цей зразок — чергова спроба противника знайти ефективну протидію українським БПЛА. «КОП-2» сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом. Це дорога та рідкісна техніка, яку окупанти застосовують для прикриття важливих об'єктів — наприклад, установок ППО.

Однак, зауважили в СБС, в реальному бою «КОП-2» не витримав зустрічі з операторами батальйону Svarog.

Перше їхнє точне влучення вивело обладнання з ладу, а наступне — повністю знищило комплекс.

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