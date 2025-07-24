Сили безпілотних систем знищили гаубицю та антенний комплекс армії РФ — відео

Противник встановив гаубицю «Мста-Б» в укритті та замаскував її. Однак це йому не допомогло: аеророзвідка 424-го батальйону «Svarog» Сил безпілотних систем, отримавши «засічку» від фахівців з контрбатарейної боротьби, оперативно виявила позицію, а пілоти ударних БПЛА двома точними ударами знищили засіб.

Бійці СБС вистежили та знищили артсистему та антенний комплекс противника⁩⁩

Не менш результативно бійці відпрацювали по антенному комплексу, який забезпечував окупантам радіорелейний зв’язок та передавання Wi-Fi-сигналу.

Знищення подібних цілей — це удар по стабільному зв’язку противника на середніх та великих відстанях.

Також оператори вистежили вантажівку, що буксирувала гармату. Внаслідок точного удару російську техніку виведено з ладу.⁩ Поширити

Якісна аеророзвідка у поєднанні з майстерністю пілотів ударних БПЛА — це те, що забезпечує перевагу воїнам «Svarog» над противником!⁩