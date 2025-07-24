Сили безпілотних систем знищили гаубицю та антенний комплекс армії РФ — відео

Противник встановив гаубицю «Мста-Б» в укритті та замаскував її. Однак це йому не допомогло: аеророзвідка 424-го батальйону «Svarog» Сил безпілотних систем, отримавши «засічку» від фахівців з контрбатарейної боротьби, оперативно виявила позицію, а пілоти ударних БПЛА двома точними ударами знищили засіб.
Головні тези:
- Аеророзвідка виявила позицію гаубиці та антенного комплексу противника, дозволяючи пілотам ударних безпілотних літальних апаратів точно попасти по цілях.
- Знищення артсистеми та антенного комплексу противника погіршує його здатність до забезпечення радіорелейного зв'язку та передачі Wi-Fi сигналу.
- Ефективна співпраця аеророзвідки та майстерності пілотів ударних БПЛА надає перевагу воїнам «Svarog» у протистоянні з противником.
Бійці СБС вистежили та знищили артсистему та антенний комплекс противника
Не менш результативно бійці відпрацювали по антенному комплексу, який забезпечував окупантам радіорелейний зв’язок та передавання Wi-Fi-сигналу.
Знищення подібних цілей — це удар по стабільному зв’язку противника на середніх та великих відстанях.
Якісна аеророзвідка у поєднанні з майстерністю пілотів ударних БПЛА — це те, що забезпечує перевагу воїнам «Svarog» над противником!
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