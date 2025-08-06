СБС уразили понад 23 тис бойових цілей протягом липня

Протягом липня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем щодоби вражали в середньому 756 цілей, в тому числі 166 одиниць особового складу ворога. При тому, що чисельність Угруповання складає лише 2% відносно загальної чисельності ЗСУ, кожного третього окупанта знищували саме ці підрозділи.
Головні тези:
- СБС вели успішні операції проти противника, уражаючи в середньому 756 цілей за добу.
- Понад 23 000 ворожих цілей та понад 5 000 окупантів було знищено військовими підрозділами Угруповання Сил безпілотних систем у липні.
У СБС звітували щодо бойової роботи у липні
Про це повідомляє командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
При цьому він зазначив, що співвідношення безповоротних втрат особового складу Угруповання відносно втрат ворога становить 1:604. А співвідношення фінансових витрат — 1:100 доларів.
Середній коефіцієнт корисної дії застосування FPV-дронів склав 39,6% (11 538 результативних ударів відносно використаних 29 172 дронів). Середній показник влучань нічних бомберів — 60,3% (19 605 результативних влучань), повідомив командувач.
За перші 5 днів серпня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем знищили вже 3372 ворожих цілей та 817 одиниць особового складу "хробаків", наголосив Мадяр.
Він також згадав про причетність СБС до ураження паливної бази аеропорту в Сочі.
Ну і сОчі, ясне діло, сОчі. Нас там нема. 14 полк СБС.
Як відомо, Сили безпілотних систем були створені в Україні за указом президента України від 6 лютого 2024 року. 25 червня 2024 року СБС стали окремим родом військ у складі ЗСУ.
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