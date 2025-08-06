СБС уразили понад 23 тис бойових цілей протягом липня

Протягом липня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем щодоби вражали в середньому 756 цілей, в тому числі 166 одиниць особового складу ворога. При тому, що чисельність Угруповання складає лише 2% відносно загальної чисельності ЗСУ, кожного третього окупанта знищували саме ці підрозділи.

У СБС звітували щодо бойової роботи у липні

Про це повідомляє командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Із цікавих цифр, котрі заслуговують уваги. 756 цілей у середньому за добу. 166 хробаків щодобово. 2% — чисельність Угруповання СБС відносно загальної чисельності ЗСУ. 31,8% — питома вага усіх верифікованих детоксів хробачні (кожний третій). 36,3% — питома вага усіх верифікованих ворожих цілей. Усі підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем вже місяць працюють у єдиній системі електронного обліку використаних засобів та бч, результатів, планування та аналізу. Роберт "Мадяр" Бровді Командувач СБС

При цьому він зазначив, що співвідношення безповоротних втрат особового складу Угруповання відносно втрат ворога становить 1:604. А співвідношення фінансових витрат — 1:100 доларів.

За інформацією Мадяра, на знищення чи ураження 23 433 цілей (в т.ч. 5134 окупантів) у липні витрачено 29 172 FPV-дронів, 1051 "Мавіків", 530 нічних бомберів та 655 крил-винищувачів. Загалом використано понад 75 000 боєприпасів. Поширити

Середній коефіцієнт корисної дії застосування FPV-дронів склав 39,6% (11 538 результативних ударів відносно використаних 29 172 дронів). Середній показник влучань нічних бомберів — 60,3% (19 605 результативних влучань), повідомив командувач.

За перші 5 днів серпня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем знищили вже 3372 ворожих цілей та 817 одиниць особового складу "хробаків", наголосив Мадяр.

Він також згадав про причетність СБС до ураження паливної бази аеропорту в Сочі.

Ну і сОчі, ясне діло, сОчі. Нас там нема. 14 полк СБС.

Як відомо, Сили безпілотних систем були створені в Україні за указом президента України від 6 лютого 2024 року. 25 червня 2024 року СБС стали окремим родом військ у складі ЗСУ.