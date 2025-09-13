Сили безпілотних систем вперше збили ударно-розвідувальний дрон "Оріон" РФ — відео

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді повідомив, що 13 вересня українські бійці знищили коштовний російський БпЛА “Оріон”.
Головні тези:
- Українські безпілотні системи здійснили успішне збиття російського ударно-розвідувального дрона “Оріон”.
- Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ наголосив на важливості таких операцій для безпеки країни.
СБС знищили російський дрон “Оріон”
“Мадяр” заявив про успішне збиття дрона РФ вартістю понад 5 млн дол.
З-понад 1500 збитих Птахами протягом війни Орланів, ZALA, Supercam, шахедів, гербер та ланцетів, найбільшими були Мерлін та Форпост.
Оріон залишався на короночку. Ту го маш. Команда Топота 414 обр. Гарна робота, Козаки!
