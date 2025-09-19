Сили безпілотних систем спалили переправу і кілька російських танків — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем спалили переправу і кілька російських танків — відео

Сили безпілотних систем
Сили безпілотних систем спалили переправу і кілька російських танків — відео
Read in English

Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту уразили кілька одиниць танків та гаубиць, наслідком чого стало зниження інтенсивності атак противника та покращення тактичної ситуації для підрозділів Сил оборони.

Головні тези:

  • Оператори 412-го полку Nemesis СБС успішно нейтралізували переправу та кілька танків та гаубиць ворога, що призвело до зниження активності противника.
  • Завдяки діям СБС сковується маневровість противника та обмежуються його можливості проведення наступу.

Оператори СБС знищили переправу і танки армії РФ

Також оператори полку знищили переправу та склад із ПММ, що обмежило можливості окупантів оперативно перекидати резерви та забезпечувати їх пальним.

Системна робота бійців СБС сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу.

412-й полк Nemesis вкотре підтвердив статус однієї з найрезультативніших ударних сил на цьому напрямку.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили безпілотних систем уразили 17 НПЗ Росії у серпні — відео
НПЗ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Серпнева бавовна". Сили безпілотних систем звітували про ураження НПЗ Росії — відео
Сили безпілотних систем
НПЗ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили безпілотних систем вперше збили ударно-розвідувальний дрон "Оріон" РФ — відео
Сили безпілотних систем
Оріон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?