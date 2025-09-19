Сили безпілотних систем спалили переправу і кілька російських танків — відео

Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту уразили кілька одиниць танків та гаубиць, наслідком чого стало зниження інтенсивності атак противника та покращення тактичної ситуації для підрозділів Сил оборони.

Оператори СБС знищили переправу і танки армії РФ

Також оператори полку знищили переправу та склад із ПММ, що обмежило можливості окупантів оперативно перекидати резерви та забезпечувати їх пальним.

Системна робота бійців СБС сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу.

412-й полк Nemesis вкотре підтвердив статус однієї з найрезультативніших ударних сил на цьому напрямку.