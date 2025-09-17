Росія зганьбилася через надувний літак під час військових навчань "Захід-2025" у Білорусі

На території Білорусі проходять величезні білорусько-російські навчання "Запад-2025", які висвітлюють російські ЗМІ у пропагандистських цілях. Проте у мережі з'явився промах, який допустила місцева телекомпанія.
Головні тези:
- Російська армія стикнулася з неприємним інцидентом під час навчань в Білорусі, коли телевізійний репортаж показав надувний макет літака, який не був повністю надутим.
- Надувний літак, який зганьбив Росію, був макетом винищувача Су-33.
Росія зганьбилася через надувний літак на військових навчаннях у Білорусі
Під час одного з репортажів показали запис, на якому можна побачити надувний макет винищувача Су-33, однак він був не до кінця надутий.
Це багатоцільовий палубний винищувач, який було розроблено у Радянському Союзі на базі літака Су-27. Машину почали використовувати в середині 90-х років, а відрізняється вона посиленою конструкцією з розкладними крилами.
Літак несе 30-мм гармату, різні ракети "повітря-повітря", а також бомби і ракети, досягаючи вантажопідйомності 6,5 т. Його основним завданням залишається повітряна охорона авіаносця, однак він також може боротися з наземними і надводними цілями, і був використаний в бойових діях, зокрема, під час російської інтервенції в Сирії.
