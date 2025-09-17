Росія зганьбилася через надувний літак під час військових навчань "Захід-2025" у Білорусі
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія зганьбилася через надувний літак під час військових навчань "Захід-2025" у Білорусі

надувний літак
Джерело:  online.ua

На території Білорусі проходять величезні білорусько-російські навчання "Запад-2025", які висвітлюють російські ЗМІ у пропагандистських цілях. Проте у мережі з'явився промах, який допустила місцева телекомпанія.

Головні тези:

  • Російська армія стикнулася з неприємним інцидентом під час навчань в Білорусі, коли телевізійний репортаж показав надувний макет літака, який не був повністю надутим.
  • Надувний літак, який зганьбив Росію, був макетом винищувача Су-33.

Росія зганьбилася через надувний літак на військових навчаннях у Білорусі

Під час одного з репортажів показали запис, на якому можна побачити надувний макет винищувача Су-33, однак він був не до кінця надутий.

Такі промахи все-таки є певною несподіванкою, бо росіяни приділяють велику увагу такого роду пропагандистським матеріалам, і дивно, що ніхто не звернув уваги на здутий літак — а інтернет не прощає таких промахів.

Це багатоцільовий палубний винищувач, який було розроблено у Радянському Союзі на базі літака Су-27. Машину почали використовувати в середині 90-х років, а відрізняється вона посиленою конструкцією з розкладними крилами.

Літак несе 30-мм гармату, різні ракети "повітря-повітря", а також бомби і ракети, досягаючи вантажопідйомності 6,5 т. Його основним завданням залишається повітряна охорона авіаносця, однак він також може боротися з наземними і надводними цілями, і був використаний в бойових діях, зокрема, під час російської інтервенції в Сирії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія активізує дезінформаційну кампанію під час військових навчань "Захід-2025" — Буданов
ГУР
Буданов
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Військові США "неочікувано" відвідали російсько-білоруські навчання "Захід-2025"
Білорусь
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін неочікувано прилетів на військові навчання "Захід-2025" — відео
Путін слідкує за навчаннями "Запад-2025"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?