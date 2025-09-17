Росія зганьбилася через надувний літак під час військових навчань "Захід-2025" у Білорусі

На території Білорусі проходять величезні білорусько-російські навчання "Запад-2025", які висвітлюють російські ЗМІ у пропагандистських цілях. Проте у мережі з'явився промах, який допустила місцева телекомпанія.

Росія зганьбилася через надувний літак на військових навчаннях у Білорусі

Під час одного з репортажів показали запис, на якому можна побачити надувний макет винищувача Су-33, однак він був не до кінця надутий.

Такі промахи все-таки є певною несподіванкою, бо росіяни приділяють велику увагу такого роду пропагандистським матеріалам, і дивно, що ніхто не звернув уваги на здутий літак — а інтернет не прощає таких промахів. Поширити

Це багатоцільовий палубний винищувач, який було розроблено у Радянському Союзі на базі літака Су-27. Машину почали використовувати в середині 90-х років, а відрізняється вона посиленою конструкцією з розкладними крилами.