Путін неочікувано прилетів на військові навчання "Захід-2025" — відео
Путін неочікувано прилетів на військові навчання "Захід-2025" — відео

Путін слідкує за навчаннями "Запад-2025"
Джерело:  The Times

Російський диктатор Володимир Путін раптово відвідав військовий полігон у Нижегородській області країни-агресорки. Що важливо розуміти, це сталося в останній день білорусько-російських військових навчань "Запад-2025".

Головні тези:

  • Кремль заявляє про участь 100 тисяч військовослужбовців, а Білорусь лише про 7 000.
  • Американські солдати, а також військові НАТО були присутні на цих навчаннях.

Путін спостерігав за навчаннями "Запад-2025"

Що важливо розуміти, вони тривали 12-16 вересня на території Росії та Білорусії.

Офіційно обома диктатурами було заявлено про “практичні дії військ двох країн у межах відбиття потенційної агресії проти Союзної держави”.

Вони були відпрацьовані на 41 сухопутному та морському полігоні.

Окрім того, стверджується, що загалом були залучені 100 тисяч військовослужбовців.

Про це під час візиту заявив сам диктатор Володимир Путін.

Однак, що цікаво, режим Лукашенка раніше проговорився, що в навчаннях брало участь лише 7000 військовослужбовців.

Олександр Лукашенко запевняв, що навчання включали репетиції пуску тактичних ядерних ракет, а також російської гіперзвукової ракети "Ліщина".

Ба більше, стверджується, що російські бомбардувальники Ту-160, здатні нести ядерну зброю, також відпрацювали пуски крилатих ракет над Баренцевим морем, а Балтійський флот Росії відпрацював знищення кораблів противника, повідомила Москва.

Варто звернути увагу на те, що за навчаннями спостерігали американські військові, а також представники країн-членів НАТО — Угорщини та Туреччини.

